07 января 2024, 23:03

Южнокорейские генералы посмеялись над заявлением сестры Ким Чен Ына

РИА «Новости»
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Южнокорейские военные назвали «комедией» заявление Ким Е Чжон — сестры лидеры КНДР Ким Чен Ыны — об отсутствии артиллерийских стрельб со стороны Северной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Заявление Ким Е Чжон - низкокачественная агитация, которая похожа на комедию. Оно является банальной методикой КНДР по подрыву доверия к армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее», - отметили там.

В комитете добавили, что южнокорейские военные ожидают возможных провокаций со стороны КНДР перед парламентскими выборами и пообещали решительно ответить на подобные действия.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда в сторону Южной Кореи. По ее словам, армия провела «обманную операцию» , имитировав выстрелы при помощи взрывчатки, а южнокорейские военные «проглотили эту наживку». Сестра Ким Чен Ына уточнила, что это было нужно, чтобы раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны.

Стрельба Военные Южная Корея КНДР Армия
07 января 2024, 23:51
Немцы высказались за уход Шольца с поста канцлера
РИА «Новости»
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Почти две трети немцев заявили, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ действующему министру обороны Борису Писториусу. Об этом сообщила газета Bild.

Социологический институт Insa провел опрос в период с 4 по 5 января, в нем участвовали 1004 человека. Согласно исследованию, 64,3% опрошенных признались, что хотели бы скорейшей передачи полномочий канцлера Писториусу.

Только 24,6% выступили против, еще 11,2% не стали давать ответа. При этом большинство сторонников Социал-демократической партии Германии, членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году. Возможные кадровые перестановки в ФРГ связали с падением доверия немцев к его партии СПГ. За 2023 год уровень поддержки СПГ упал с 20% до 15%. Главным претендентом на пост Шольца немцы назвали министра обороны Бориса Писториуса.

Германия Олаф Шольц
07 января 2024, 23:39
Суд рассмотрит жалобу убившего 77 человек террориста Брейвика на жизнь в тюрьме-особняке
Викимедиа
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Несколько жилых комнат, отдельная и полностью благоустроенная кухня, тренажерный зал, библиотека, мини-кинотеатр и клетка с домашними попугаями. В таких условиях отбывает наказание в норвежской тюрьме жестоко убивший 77 человек террорист Андрес Брейвик. Видео с условиями его содержания показала редакция норвежского сайта Dagbladet.

Кроме жалоб на содержание Брейвик часто судится с властями Норвегии, считая, что его заключение нарушает его права. Очередной судебный процесс начнется 8 января, напомнило издание Ringblad. Ответчиком по делу выступит Министерство юстиции Норвегии.

На этот раз Брейвик потребовал, чтобы ему разрешили приводить к себе гостей или дали возможность личного общения с другими людьми за исключением конвоиров и адвоката.

Представитель Генеральной прокуратуры Норвегии Андреас Хьетланд в комментарии журналистам заявил, что условия Брейвика и не слишком для него обременительны. Поэтому сложно представить, какие еще послабления он потребует. Он добавил, что годы заключений и работа психологов и психиатров не дали никаких результатов. Брейвик все еще остается опасным для общества.

Андерс Брейвик в июле 2011 года устроил серию взрывов в Осло и напал на молодежный лагерь на острове Утойя. Жертвами атак стали 77 человек, 151 получили ранения. В ходе судебного он признался в убийствах, но не посчитал их преступлениями. Он пояснил, что проведенные им теракты стали защитой белых жителей Норвегии от эмигрантов.

В сентябре 2020 года представляющий интересы Брейвика адвокат Ойстен Стуррвик заявил, что по заявлению своего клиента он подал заявление об условно-досрочном освобождении. Защитник напомнил, что заключенные получают такое право после восьми лет отбытия наказания. Дело рассматривали почти два года, но суд отказался отпустить Брейвика на свободу.

Речь идет о полноценном двухэтажном доме с собственной территорией для прогулок. Условия отбывания наказания Брейвик улучшал постоянными жалобами, осознавая, что на свободу ему уже не выйти. Формально, по приговору суда, в 2011 году ему назначили 21 год заключения. Но с возможностью продления неограниченное число раз каждые пять лет.

Убийства Суд Терроризм Взрывы Норвегия
07 января 2024, 22:45
Немецких парламентариев предложили проверить на психические расстройства
Unsplash
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Депутат немецкого бундестага, которые призвали нанести удары по России, необходимо проверить на наличие психических расстройств. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон ответил на требования группы депутатов, призвавших канцлера ФРГ Олафа Шольца направить Украине ракеты Taurus. Некоторые из них заявили, что снаряды можно использовать для ударов по российской территории.

Бывший аналитик ЦРУ счел предложение парламентариев абсурдным. Американец подчеркнул, что подобное решение дорого обойдется жителям ФРГ, и призвал их задуматься о том, кого они выбрали в парламент. По словам Джонсона, действия немецких депутатов могут спровоцировать вооруженный конфликт, в который окажутся вовлечены все страны Европы.

«Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?» - предположил Джонсон.

Ранее экс-президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что нынешняя международная ситуация представляет большую опасность, чем холодная война, из-за низкого уровня стабильности.

Германия Депутаты
07 января 2024, 22:36
Массовое ДТП с 26 автомобилями произошло в Турции из-за дождя
РИА «Новости»
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Десятки автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека, сообщило агентство Demıroren.

«На скользкой из-за дождя дороге в Анкаре произошло ДТП с участием 26 автомобилей», - отметили в сообщении.

В результате аварии три человека получили легкие травмы, а транспортным средствам был нанесен материальный ущерб. Из-за дорожного происшествия движение транспортных средств сейчас затруднено.

Специалисты погрузили поврежденные автомобили на эвакуатор и вывезли. На месте ДТП работают полицейские и медицинские бригады. Информации о погибших не поступало.

Ранее пассажирский автобус врезался в грузовик в турецком городе Ушак. Ранения получили свыше 40 пассажиров и два водителя автобуса.

Турция ДТП Дороги Водители

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