Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

Посольство России в Сеуле раскритиковало карикатуру, назвав это цинизмом и кощунством. Диппредставительство указало на то, что рисунок оскорбляет чувства большинства граждан Южной Кореи, которые разделяют с россиянами боль этой трагедии.

Газета отметила, что выражает соболезнования жертвам теракта и вместе с народом разделяет скорбь. Руководство признало, что сожалеет о публикации карикатуры в номере от 27 марта.

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», - указали в заметке.

Ее опубликовали на первой странице печатной версии газеты, где в номере от 27 марта разместили карикатуру. Издание еще раз указало на то, что осознало свою ответственность за материалы и выразило «глубочайшие сожаления».