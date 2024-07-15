15 июля 2024, 19:41

Южная Корея заявила о серьезных изменениях в отношениях с Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Поддержка отношений между Россией и Южной Кореей на прежнем уровне невозможна. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель.

Он пояснил, что Южная Корея не может оставить без внимания продолжающийся украинский конфликт, но еще одним шагом к ухудшению отношений с Россией стал договор о всеобъемлющем партнерстве, который заключили президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось», - заявил Чо Тхэ Ель.

Министр пояснил, что Южная Корея нарастит сотрудничество с Китаем, несмотря на разницу политического строя и идеологий. По его словам, оба государства заинтересованы в сохранении стабильности и порядка в регионе, основанного на действующих правилах ООН и Всемирной торговой организации.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что действующие власти Южной Кореи приложат все усилия с привлечением международных партнеров по НАТО к противодействию ракетной и ядерной программам КНДР.

Ранее советник по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Хо Чжин объявил, что страна начнет поставки летального вооружения украинской армии , если Россия передаст КНДР высокоточные ракеты в рамках договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Он напомнил, что сейчас Южная Корея направляет ВСУ только гуманитарные грузы.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнерстве во время визита российского лидера в Пхеньян. По словам Путина, документ предусматривает взаимную помощь в случае внешней агрессии.

При этом президент не исключил, что КНДР может получить высокоточное оружие , потому что так уже поступают страны Запада, оказывающие военную помощь Украине.

Поддержка отношений между Россией и Южной Кореей на прежнем уровне невозможна. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель.

Международные отношения Россия Южная Корея
15 июля 2024, 19:44
Бывшего депутата ЕП от Латвии объявили в международный розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщил портал Delfi.

Европейский ордер на арест бывшего депутата выдали в конце июня. Документ поступил от отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры прибалтийской республики.

Позже решение по Мамыкину направили в управление международного сотрудничества полиции Латвии, чтобы его разместили в международных системах.

По данным портала, экс-депутат живет в России. Уголовное производство против него начали еще в сентябре 2023 года. Поводом стало выступление Мамыкина в эфире телеканала «Россия 1», в котором он поддержал спецоперацию на Украине.

Активистку Елену Крейле , которая вывесила из окна своей квартиры российский флаг, приговорили в Латвии к трем годам тюрьмы. Срок заключения ей увеличили по требованию обвинения.

Латвия Депутаты Россия Полиция
15 июля 2024, 19:07
Немецкие чиновники потратят 2,5 млн евро на переезд редких хомяков
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Переселение исчезающего вида хомяков с участка для строительства новых школьных кампусов в немецком городе Эрфурт обойдется властям в 2,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Thüringer Allgemeine.

Журналисты выяснили, что для строительства новых помещений власти города рассмотрели 19 земельных участков, но подходящим оказался только один. Он оказался занят редким видом хомяков, охраняемых экологическими законами страны.

Для решения вопроса с грызунами власти города приняли решение о переселении животных на другой участок, где для них создадут благоприятные условия для дальнейшей жизни. Стоимость необходимых работ оценили в 2,5 миллиона евро.

В середине мая в Московской области нашли несколько гнезд краснокнижного лугового луня. Численность этого дальнего родственника ястреба в регионе значительно сократилась из-за ежегодных весенних палов травы. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов не исключил, что появление новых гнезд дает надежду на восстановление популяции птиц.

Переселение исчезающего вида хомяков с участка для строительства новых школьных кампусов в немецком городе Эрфурт обойдется властям в 2,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Thüringer Allgemeine.

Германия Животные Деньги
15 июля 2024, 17:26
Американский отставной офицер сообщил о грядущем крахе США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Господство США постепенно терпит крах из-за создающегося многополярного миропорядка. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, остановить этот крах нельзя, можно лишь замедлить и помочь стране стать партнером в новых условиях. Уилкерсон выразил уверенность, что теперь США придется на равных общаться с Россией и Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал методы, к которым прибегает Запад, чтобы попытаться сохранить доминирование на мировой арене.

В июне он указал, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз мог бы стать одним из центров нового мира, но для этого он должен выполнить условие - одуматься и осознать тупиковость своего нынешнего политического курса.

США Россия Китай
15 июля 2024, 16:44
Россию попросили ускорить поставки С-400 в Индию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Индия попросила Россию ускорить передачу четвертой и пятой эскадрилий зенитных ракетных систем С-400, которые российская сторона планировала отправить в 2026 году. Об этом сообщило индийское агентство ANI.

«Индия в ходе недавних переговоров обратилась к российской стороне с просьбой ускорить поставки для удовлетворения всех потребностей индийских воздушных сил», - отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что российская сторона пообещала рассмотреть такую возможность.

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Главы государств общались более трех с половиной часов. Также российский лидер вручил коллеге высшую государственную награду - орден Андрея Первозванного.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между политиками на переговорах не возникло никаких разногласий.

Индия Россия

Новости по теме