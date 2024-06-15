Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе
КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю и строят дороги в некоторых районах между военной демаркационной линией», - рассказал собеседник издания.
Пока не ясно, действительно ли военные возводят длинную стену, или это просто создание оборонительных сооружений в определенных точках.
Ранее «Известия» сообщали, что северокорейские солдаты случайно пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. После этого раздались предупредительные выстрелы и военнослужащие КНДР вернулись на свою территорию.
Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором. Южная Корея в свою очередь отправляла в Северную шары с K-pop и сериалами , а также листовками, осуждающими Ким Чен Ына.