08 июля 2024, 18:29

Южная Корея заняла враждебную по отношению к России позицию — Песков

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Россия считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей», - заявил Песков.

Однако сейчас Сеул присоединился к антироссийским санкциям. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о том, что России необходимо выбирать для отношений «одну из двух Корей».

Ранее посла России решили вызвать в МИД Южной Кореи, чтобы выразить протест в связи с договором, подписанным РФ и КНДР. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель решил напомнить, что любая прямая или непрямая помощь, которая усиливает военный потенциал Северной Кореи, выступает явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН. Южная Корея также обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО.

Северная Корея Отношения Россия Южная Корея
08 июля 2024, 17:18
«До самого конца». Байден заявил о намерении участвовать в президентской гонке
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава Белого дома Джо Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца - до поражения Дональда Трампа», - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что за последние 10 дней провел переговоры с лидерами партии и избирателями. Президент услышал обеспокоенности, которые разделяют люди. Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом.

Президентская предвыборная кампания в США представляет собой печальное зрелище , сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
08 июля 2024, 14:19
Boeing признала себя виновной в мошенничестве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

Крупнейший производителей авиационной техники выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов для завершения расследования.

«Соглашение о признании вины, требующее одобрения судьи, сделает авиапроизводителя осужденным преступником в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии <…>, в результате которых погибли 346 человек», - уточнили журналисты.

Однако эта новость вызвала резкую критику со стороны семей жертв. Они хотели, чтобы корпорация предстала перед судом и понесла более суровое наказание.

Ранее Минюст США предложил корпорации Boeing признать себя виновной в мошенничестве либо предстать перед судом. Адвокат потерпевших Пол Касселл отмечал, что такая сделка не признает, что преступление компании унесло жизни 346 человек. Boeing заподозрили в фальсификации тестов при испытании самолетов.

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов 737 MAX в 2018–2019 годах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.

США Мошенничество Boeing
08 июля 2024, 13:59
Макрон оставил Атталя на посту премьера Франции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Французский лидер Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране», - заявили авторы материала.

Премьер-министр Франции ранее заявил, что 8 июля подаст прошение об отставке , но продолжит исполнять обязанности главы кабмина до формирования нового правительства.

Парламент Франции остался без доминирующей партии , так как ни одна из политических сил не набрала большинства голосов по итогам выборов. Макрон отметил, что пока непонятно, какая партия сформирует кабмин.

Корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс назвал идею президента Франции о выборах в парламент «большой авантюрой» , обреченной на провал.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
08 июля 2024, 11:21
«Решительный сигнал». Южная Корея обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе.

В рамках мероприятия южнокорейский лидер обсудит отношения между Россией и КНДР.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», - сказал Ким Тхэ Хе.

По его словам, Юн Сок Ель поднимет вопрос укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и Южной Кореей, Новой Зеландией, Австралией и Японией.

Страны Североатлантического альянса по итогам саммита раскритикуют Китай , который попал в «список угроз» Запада. На повестке дня также будут темы, связанные с увеличением военных расходов в Европе, а также с Украиной и Россией.

Саммиты Россия Южная Корея КНДР НАТО

Новости по теме