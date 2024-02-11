Южная Корея захочет вернуться на российский рынок

«Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны», - заявил дипломат.

Желоховцев добавил, что российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами. Пока республика всячески показывает желание не разрывать наработанные связи и по возможности вернуться на рынок.

Ранее Южная Корея призвала Россию прекратить сотрудничество с Северной. Страну крайне беспокоит ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж. Однако российская сторона отношения разрывать не собирается. Президент Владимир Путин в скором времени может посетить КНДР. Желоховцев рассказывал, что страны по дипломатическим каналам согласуют даты визита.