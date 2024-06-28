Южная Корея ввела новые ограничения против России

«Товары из списка запрещены к отправке <…>, при этом правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения», - указали авторы материала.

В новый список включили металлорежущее оборудование, разные детали для оптических приборов и другое. Ограничения вступят в силу в конце лета.

После подписания соглашения между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. В министерстве дипломату выразили протест. Однако по итогам государственного визита во Вьетнам и Северную Корею президент Владимир Путин говорил, что у Южной Кореи нет поводов для беспокойства.

Еще 243 новых товара войдут в список изделий, для отправки которых из Южной Кореи в Россию и Белоруссию нужно будет получать одобрение правительства. Об этом сообщило агентство Yonhap , ссылаясь на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.