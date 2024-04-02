Южная Корея ввела антироссийские санкции из-з сотрудничества с КНДР

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Южнокорейское министерство иностранных дел отметило, что ограничения ввели против лиц и организаций, «связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи».

По информации Yonhap , санкции коснулись главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова, которые являются гражданами России.

В апреле Северная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты, военные выпустили ее в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердили в Южной Корее и Японии. Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов ВС начал проводить анализ дальности полета ракеты. По информации Yonhap , снаряд пролетел около 650 километров, а максимальная высота составила 100 километров.

КНДР также провела пуски баллистических ракет в марте - в Японское море упали три ракеты, две из которых пролетели около 350 километров.