Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки

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«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», - заявил он.

Юн Сок Ель добавил, что Южная Корея обладает передовыми возможностями и для защиты, и для нападения.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заверил своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена в готовности США защищать Южную Корею всеми видами вооружений.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету, полет которой продлился один час 26 минут.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором также содержится положение об оказании военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из участниц соглашения со стороны другого государства.