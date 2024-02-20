Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну и напомнила о санкциях

Читайте нас в:

Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus. Резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу и передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86-89 Гармонизированной системы описания товаров, напомнил дипломат.

«У всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи», - подчеркнул Им Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея внимательно следит за сотрудничеством России и КНДР. Официальный представитель МИД напомнил, что взаимодействие должно осуществляться при соблюдении санкционного режима и вносить вклад в мир на Корейском полуострове.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства , что стало свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.