Южная Корея обвинила КНДР в очередном запуске шаров с мусором

По данным ведомства, этому поспособствовало направление ветра, который дует на юго-восток. Граждан попросили с осторожностью относиться к прикрепленному грузу, не приближаться к упавшим предметам и сообщать в случае их падения военным или полицейским.

«Северная Корея снова поднимает в воздух, предположительно, шары с мусором для отправки на юг», - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Yonhap сообщило, что КНДР якобы отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом.