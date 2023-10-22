Южная Корея и Саудовская Аравия подпишут меморандумы на 15,6 млрд долларов

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Меморандумы подпишут 22 и 23 октября во время инвестиционного форума и церемонии по случаю 50-летнего сотрудничества между странами в сфере строительства. Документы затрагивают различные отрасли, в том числе торговлю нефтью, водородную энергетику и продовольствие.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились углублять и развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Они обсудили подписание меморандума о взаимопонимании, в котором излагаются детали «комитета стратегического партнерства».

«Юн и принц Мухаммед „согласились углублять и развивать ориентированное на будущее стратегическое партнерство между двумя странами“», - писало издание.

Южнокорейский лидер также выразил надежду, что Саудовская Аравия, «как ключевая страна на энергетическом рынке и экспортер сырой нефти», проявит свое лидерство в обеспечении стабильности рынка на фоне растущей неопределенности.

Ранее военно-морские силы Южной Кореи и США провели учения по борьбе с подводными лодками рядом с островом Гуам. Целью стало повышение готовности союзников к выявлению подводных лодок в свете угроз со стороны КНДР.

Республика Корея и Саудовская Аравия во время визита президента Юн Сок Еля в королевство собираются подписать 51 меморандум о взаимопонимании. Как сообщило агентство Yonhap , сумма составит 15,6 миллиарда долларов.