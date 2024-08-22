Юг Польши затопило после мощного ливня

В городе Замосць выпало рекордное количество осадкой - 114,5 миллиметра. После ураганного ветра в службу спасения поступило 116 вызовов. Также стихия задела другие польские населенные пункты - Люблин, Закопане, Скибицу, Грыбув, Подобин и Гочалковице-Здруй.

Далее, по прогнозам синоптиков, грозы и дожди двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Ранее в Приморском крае из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока, автомобили на стоянках ушли под воду по крышу. В городе, по данным заммэра Дмитрия Свитайло, выпало 57 миллиметров осадков. Также на из-за циклона «Делия» на Санкт-Петербург обрушились ливни , оказались затоплены несколько районов города.