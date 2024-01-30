ЮАР указала на рост всемирного интереса к БРИКС

«Большая часть развитых стран и стран глобального Севера так же тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами», - сказал он.

Суклал назвал это положительным сигналом, добавив, что работа БРИКС не направлена против Запада. Южноафриканский представитель обратил внимание на стремительный рост всемирного интереса к деятельности БРИКС. По его словам, просьба стать участниками группы поступила уже от 30 стран.

«Мы всегда говорили, что открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства, инклюзивности и готов развиваться вместе как глобальное сообщество», - отметил Суклал.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что доля стран БРИКС за 2023 год выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем самым превысив удельный вес G7.