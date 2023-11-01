Йеменские повстанцы обнародовали кадры запуска ракет по Израилю

Ролик выпустили под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целями при запуске снарядов были «сионистские образования на оккупированных территориях Палестины», говорится в комментарии к видео.

Днем 1 ноября йеменские военные атаковали территорию Израиля , заявил представитель армии страны бригадный генерал Яхья Сари. Накануне также сообщилось, что хуситы Йемена несколько раз ударили по объектам в Израиле с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркнул, что государство не находится в состоянии войны с Йеменом , несмотря на заявления движения «Ансар Аллах». Израиль объявлял войну только ХАМАС, резюмировал дипломат.