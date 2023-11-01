Йеменские повстанцы обнародовали кадры запуска ракет по Израилю
Повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» из Йемена обнародовали кадры запуска ракет по территории Израиля. Видео появилось на их сайте.
Ролик выпустили под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целями при запуске снарядов были «сионистские образования на оккупированных территориях Палестины», говорится в комментарии к видео.
Днем 1 ноября йеменские военные атаковали территорию Израиля , заявил представитель армии страны бригадный генерал Яхья Сари. Накануне также сообщилось, что хуситы Йемена несколько раз ударили по объектам в Израиле с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркнул, что государство не находится в состоянии войны с Йеменом , несмотря на заявления движения «Ансар Аллах». Израиль объявлял войну только ХАМАС, резюмировал дипломат.