Йеменские хуситы заявили об ударах по территории Израиля
Хуситы Йемена нанесли несколько ударов по объектам на территории Израиля, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Об этом заявил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Сариа назвал серию ударов третьей операцией, которую провели «в поддержку угнетенных братьев в Палестине». По словам представителя движения «Ансар Аллах», хуситы продолжат атаковать Израиль, пока ЦАХАЛ не прекратить военные действия в секторе Газа.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец ВМС США USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники , выпущенные из Йемена. Американские военнослужащие пришли к выводу, что снаряды и БПЛА летели в сторону Израиля.