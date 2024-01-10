Йеменские хуситы впервые с 31 декабря напали на американский корабль

Нападение на американское судно стало первым после удара по Военно-морским силам США 31 декабря.

Представитель хуситов рассказал, что повстанцы ударили ракетами по кораблю, который «оказывал поддержку» Израилю. Боевики также задействовали для атаки беспилотники. Какой именно ущерб хуситы нанесли кораблю, Сари не уточнил. Он отметил, что атака по ВМС США стала «предварительным ответом» стране из-за гибели 10 йеменских боевиков.

Ранее американский флот отразил атаку йеменских хуситов вечером 9 января. Военные из США и Британии сбили над южной частью Красного моря 18 беспилотников и три ракеты.

Американский госсекретарь прокомментировал ситуацию и предостерег хуситов от атак на корабли. По его словам, действия боевиков в Красном море стали угрозой не только для Израиля и США, но и для других стран.