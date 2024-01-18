Йеменские хуситы снова атаковали корабль США в Аденском заливе
Йеменские хуситы второй раз атаковали американский корабль в Аденском заливе в ответ на бомбардировки их позиций со стороны США и Великобритании. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».
«Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена», - заявил Яхья Сариа.
Представитель хуситов добавил, что Вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.
Ранее стало известно, что под удар хуситов в Красном море попал греческий сухогруз , шедший под флагом Мальты. Судно было повреждено ракетой в 76 морских милях от Йемена.
До этого хуситы запустили ракету по американскому эсминцу Laboon. По данным США, ракета не достигла цели - ее уничтожил американский истребитель.