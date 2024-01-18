Йеменские хуситы снова атаковали корабль США в Аденском заливе

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«Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена», - заявил Яхья Сариа.

Представитель хуситов добавил, что Вооруженные силы Йемена будут отвечать на любые атаки против республики.

Ранее стало известно, что под удар хуситов в Красном море попал греческий сухогруз , шедший под флагом Мальты. Судно было повреждено ракетой в 76 морских милях от Йемена.

До этого хуситы запустили ракету по американскому эсминцу Laboon. По данным США, ракета не достигла цели - ее уничтожил американский истребитель.