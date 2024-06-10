10 июня 2024, 08:59

Йеменские хуситы обстреляли ракетами два корабля в Аденском заливе

Unsplash
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Боевики йеменского движения «Ансар Алла» за последние сутки ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Атаке подверглись швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney. Корабли получили повреждения, но продолжили идти по курсу.

В Tavvishi хуситы запустили две ракеты, одну из них сбили. В судно Norderney попали два снаряда. Американское командование отметило, что в Аденском заливе военные перехватили БПЛА и ликвидировали две крылатые ракеты и одну ракетную пусковую установку.

Ранее йеменские хуситы атаковали в Красном море два эсминца США и балкер Cyclades. По данным агентства Reuters , боевики также обстреляли ракетами контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Перед этим американские военнослужащие сбили над Красным морем пять дронов хуситов.

США Ракеты Военные Корабли Боевики
10 июня 2024, 08:44
Стало известно условие заключения оборонного соглашения США и Саудовской Аравии
Global Look Press
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Будущее оборонного соглашения США и Саудовской Аравии будет зависеть от прекращения войны в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников.

«Успех дипломатических усилий зависит от приверженности Израиля созданию отдельного палестинского государства и, что более важно, от прекращения войны в Газе», - указали авторы материла.

Однако последнее маловероятно, ведь переговоры о прекращении огня и освобождении заложников пока безрезультатны. Тем не менее Белый дом пытается продолжить «широкие региональные дипломатические усилия».

США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум. Если организация не пойдет на сотрудничество и откажется от сделки с Израилем о прекращении огня, против нее введут рестрикции.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». Тысячи людей, в том числе детей, погибли и получили ранения.

Ранее в Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами. Девушки были избиты и замучены. До этого израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников.

США Израиль Саудовская Аравия Войны Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
10 июня 2024, 08:13
МИД предупредил о необходимости корректировки бюджета из-за Армении
РИА «Новости»
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Армянское руководство отказалось внести начисленный взнос в ОДКБ, поэтому организации придется скорректировать бюджет на текущий год. Об этом РИА «Новости» заявили в российском МИД.

По информации дипломатического ведомства, ОДКБ сейчас занимается проработкой связанных с бюджетом вопросов. В МИД также подчеркнули, что перераспределение взносов пока не обсуждается. Дипломаты рассказали, что бюджет будет корректироваться за счет отзыва Арменией сотрудников в соответствующих структурах.

«По каким-то параметрам Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть», - добавили в МИД.

В ведомстве также констатировали, что ОДКБ продолжит работать в штатном режиме.

Ранее Армения отказалась присоединяться к финансированию бюджета организации. Премьер-министр республики Никол Пашинян сообщал, что страна заморозила свое участие в этой структуре.

Армения Россия МИД РФ ОДКБ
10 июня 2024, 07:54
Правительство Бельгии уйдет в отставку по итогам парламентских выборов
Global Look Press
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Правительство Бельгии вместе с премьер-министром Александером Де Кроо уйдет в отставку. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Причиной отставки стало поражение партии Де Кроо Open VLD на парламентских выборах. Как отметили авторы материала, 10 июня бельгийский премьер сообщит об этом королю Филиппу.

«Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», - отметил Де Кроо.

Он заверил, что «либералы сильны» и обещал вернуться. Премьер подчеркнул, что сосредоточится на текущих делах правительства до назначение преемника. Он добавил, что его либеральная партия становится оппозицией и не примет участие в новой правящей коалиции.

Авторы материала уточнили, что Де Кроо еще долго будет на посту премьера. Процесс создания правящей коалиции в Бельгии занимает длительное время.

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проиграли на выборах в Европарламент. Посе этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал их уйти в отставку.

Бельгия Отставки Выборы
10 июня 2024, 07:50
Сестра Ким Чен Ына указала на риск эскалации «мусорной войны» КНДР и Северной Кореи
Unsplash
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Запущенное Южной Кореей пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с КНДР может привести «к очень опасной ситуации». Об этом сообщила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой северокорейской партии Ким Е Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына, ее процитировал ЦТАК.

Власти Южной Кореи включили громкоговорители в ответ на запущенные КНДР воздушные шары с мусором. Ким Е Чжон объяснила, что в действиях северокорейского руководства, в отличие от соседей, не было «никакого политического подстрекательства».

Сестра Ким Чен Ына подчеркнула, что КНДР отреагирует на вещание из громкоговорителей и запуск воздушных шаров с пропагандистскими листовками.

«Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», - указала она.

Ранее КНДР выпустила в сторону соседней страны еще порядка 300 воздушных шаров с мусором. На такой шаг государство пошло после того, как Южная Корея отправила северянам USB-накопители с K-pop и сериалами, а также различные вещи, запрещенные в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.

Северная Корея Южная Корея КНДР Мусор

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