Йеменские хуситы обстреляли ракетами два корабля в Аденском заливе

Атаке подверглись швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney. Корабли получили повреждения, но продолжили идти по курсу.

В Tavvishi хуситы запустили две ракеты, одну из них сбили. В судно Norderney попали два снаряда. Американское командование отметило, что в Аденском заливе военные перехватили БПЛА и ликвидировали две крылатые ракеты и одну ракетную пусковую установку.

Ранее йеменские хуситы атаковали в Красном море два эсминца США и балкер Cyclades. По данным агентства Reuters , боевики также обстреляли ракетами контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Перед этим американские военнослужащие сбили над Красным морем пять дронов хуситов.