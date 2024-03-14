Йеменские хуситы испытали гиперзвуковые ракеты для атак в Красном море

«Ракетные войска группировки [„Ансар Алла“] успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов и работает на твердом топливе», - сказал он.

Хуситы, по информации собеседника агентства, готовы начать массовое производство этих ракет. Их применят в атаках по Израилю, кораблям в Аденском заливе, Красном и Аравийском морях. В дополнение к ракетам группировка модифицировала свои беспилотники, удвоив их мощность.

В марте хуситы атаковали беспилотниками американские и британские суда, в том числе торговые. Погибли по меньшей мере два моряка. В ответ поразили международный аэропорт Ходейды.