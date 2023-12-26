26 декабря 2023, 23:54

Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз United противокорабельными ракетами

Unsplash
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Хуситы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали контейнеровоз United противокорабельными ракетами. Об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United», - сказал он.

Сариа добавил, что хуситы нанесли удар по контейнеровозу после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Представитель движения также отметил, что «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по связанным с Израилем судам, несмотря на создание международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов для обеспечения свободы передвижения в Красном море.

После эскалации конфликта между Палестиной и Израилем хуситы атаковали несколько коммерческих и военных судов. Представители «Ансар Аллах» также захватили грузовое судно Galaxy Leader , на борту которого находились 20 членов экипажа.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
26 декабря 2023, 19:19
Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
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Комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила заявку Швеции о вступлении в НАТО. Соответствующее решение приняли во время заседания 26 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Далее планируют вынести протокол на голосование Генеральной Ассамблеи. О его дате пока не сообщается.

Недавно вступившая в НАТО Финляндия объявила об увеличении производства боеприпасов. Министр обороны республики Антти Хаккянен заявил о начале «новой холодной войне». Он пояснил, что страны Запада не сразу осознали всю военную мощь России и рассматривали начавшуюся в 2022 году спецоперацию как краткосрочную проблему.

Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония также заключили с США оборонные соглашения, предусматривающие размещение в регионе американских войск и проведение там учений.

Турция Швеция НАТО
26 декабря 2023, 18:45
Россия и Индия заключили соглашения по будущим блокам АЭС «Куданкулам»
Unsplash
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Индия и Россия заключили важные соглашения, касающиеся будущих блоков атомной электростанции «Куданкулам». Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта „Куданкулам“», - процитировало его РИА «Новости».

Джайшанкар отметил, что при подписании присутствовал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Россия сооружает в Индии АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. Работы идут в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1988 году, а также с дополнением к нему от 1998 года.

Первый блок станции уже передали заказчику окончательно, а второй сдали в гарантийную эксплуатацию. Сейчас на «Куданкуламе» строят третий, четвертый, пятый и шестой энергоблоки в рамках второй и третьей очередей атомной электростанции.

Глава МИД Индии проведет в России несколько дней. В планах у Джайшанкара встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководители внешнеполитических ведомств должны обсудить отношения двух государств, а также международную повестку.

Индия Россия АЭС
26 декабря 2023, 18:29
Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию
Unsplash
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Министерство экономики Тайваня расширит ограничения на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 25 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В список экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров. Речь идет об электронных компонентах, а том числе микросхемах, телекоммуникационном оборудовании, лазерах и навигационных системах.

Тайвань поддержал антироссийские санкции после начала спецоперации. Весной 2022 года Минэкономики страны запретило поставлять в Россию и Белоруссию процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников. В январе 2023 года власти расширили список ограничений и включили в него позиции, связанные с веществами ядерной энергетики.

Власти Южной Кореи тоже введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство страны ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, станков, тяжелой строительной техники и деталей самолетов.

Белоруссия Экспорт Санкции Россия Тайвань
26 декабря 2023, 18:28
Британские экономисты предсказали, когда Китай обгонит США по размеру ВВП
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Китай может занять первое место в мире по объемам ВВП, но это произойдет не ранее 2037 года. Об этом заявил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), сообщила газета The Telegraph.

Экономисты отметили, что китайская экономика может обойти США и стать лидирующей в мире только к этому времени, так как из-за кризиса в сфере недвижимости перспективы роста сильно упали. В 2021 году аналитики прогнозировали, что КНР займет первую строчку по уровню ВВП уже к 2030-му, но последствия пандемии резко снизили уровень экономического развития страны.

Согласно докладу СЕВR, Россия находится на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик мира. Аналитики добавили, что страна может в 2024 году занять 11-ю строчку в списке государств с самым большим ВВП.

Ранее газета Financial Times заявила, что власти КНР намеренно снижают статус Народного банка Китая. По прогнозам издания, Национальное управление финансового регулирования в будущем поглотит китайский Центробанк и возьмет на себя контроль за финансовой деятельностью в стране.

США Россия Китай Экономика ВВП

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