Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз United противокорабельными ракетами

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против коммерческого судна United», - сказал он.

Сариа добавил, что хуситы нанесли удар по контейнеровозу после того, как экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Представитель движения также отметил, что «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по связанным с Израилем судам, несмотря на создание международной коалиции под эгидой Соединенных Штатов для обеспечения свободы передвижения в Красном море.

После эскалации конфликта между Палестиной и Израилем хуситы атаковали несколько коммерческих и военных судов. Представители «Ансар Аллах» также захватили грузовое судно Galaxy Leader , на борту которого находились 20 членов экипажа.