22 июня 2024, 21:57

Йеменские хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Фото: United States Navy
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. Об этом представители движения рассказали телеканалу Al Masirah.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что удар нанесли баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, «Ансар Аллах» также атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море. По данным американских СМИ, такое решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Авианосец и сопровождающие его эсминцы перебазируются в Средиземное море.

Сменить «Эйзенхауэра» в Красном море может другой авианосец ВМФ США - «Гарри Трумэн».

На прошлой неделе хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу и двум танкерам. По словам представителя движения Яхья Сариа, все удары достигли своих целей.

США Ракеты Пентагон Военные
22 июня 2024, 21:43
Раскрыт сценарий невоенного захвата Тайваня Китаем
Pixabay
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Власти Китая способны подчинить Тайвань своей воле без ведения боевых действий, изолировав остров от внешнего мира, через объявление карантина. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Авторы отметили, что во введении вокруг Тайваня «серой зоны» Китаю не нужно задействовать войска. Достаточно только береговой охраны и других служб безопасности на море, чтобы полностью закрыть вход в порты острова и прекратить поставки энергоносителей с материка.

Аналитики подчеркнули, что Китай может даже не задействовать свою армию в будущем конфликте, поставив власти Тайваня и поддерживающих их США в положение инициаторов боевых действий ради сохранения автономии острова.

«Карантин - это операция правоохранительных органов по контролю за морским или воздушным движением в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер и рассматривается как акт войны», - говорится в тексте доклада.

Оказать достойное сопротивление остров не сможет. В береговую охрану Китая входят 150 больших кораблей и 400 судов меньшего размера. Это без учета флотов Агентства морской безопасности, морской полиции и других правоохранительных служб.

При этом карантин легко распространят не только на море, но и на воздушные перевозки, чтобы полностью отрезать Тайвань от внешнего мира.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о попытках США подтолкнуть его к военному захвату Тайваня. По его словам, он не попался в эту ловушку.

США Китай Тайвань
22 июня 2024, 20:09
Пожар в 26-этажном доме потушили в Астане
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Пожарные локализовали возгорание в 26-этажном жилом доме на проспекте Туран в Астане. О полной ликвидации пожара сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 12 человек, семь из них - дети. В ликвидации пожара задействовали 87 человек личного состава и 19 единиц техники.

Наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса горели со второго по 27-й этажи. Предварительной причиной ЧП специалисты назвали работу с огнем или малокалорийные источники пламени.

Жилой небоскреб загорелся в Астане 22 июня. Спасатели вели борьбу с огнем с помощью брандспойтов, для этого их подняли на высоту на пожарных лестницах для тушения.

Спасатели Казахстан Пожары Дети
22 июня 2024, 20:01
ЕС и США пытались отдалить Вучича от Путина. Как это делали?
РИА «Новости»
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Financial Times раскрыла многолетние попытки Европы и США отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Об этом изданию рассказал неназванный западный дипломат.

Источник газеты подчеркнул, что ключевую роль по решению этой «задачи» получил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Он приехал в страну спустя месяц после начала спецоперации России. Власти Сербии тогда отказались поддерживать антироссийские санкции и не прекратили авиасообщение со страной.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы», - подчеркнул собеседник FT.

И, по его оценке, послу это удалось. В качестве аргумента источник указал, что сербский лидер в течение «многих лет» не звонил президенту РФ.

«И конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», - добавил источник газеты.

Речь идет об экспортированных Западу сербских боеприпасах на 800 миллионов евро, которые в итоге попали на Украину, уточнило издание. Вучич в интервью FT согласился с приведенной оценкой объема экспорта, заметив, что это сумма за два или три года.

Сербия Россия Владимир Путин Александр Вучич
22 июня 2024, 18:44
Польские Ми-8 и Ми-17 потрепал ураган
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Пронесшийся по Польше ураган повредил два боевых вертолета. Во время непогоды техника находилась в ангаре, сообщила радиостанция RMF FM.

Утром 22 июня порывами ветра в Лодзинском воеводстве сорвало крышу первого авиационного дивизиона в Большой Лежницу.

«Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара - Ми-8 и Ми-17», - уточнили журналисты.

По данным радиостанции, в ангаре находились еще две машины, состояние которых теперь требует проверки.

Информацию о том, насколько серьезными оказались повреждения вертолетов, не привели. О случившемся уже уведомили военную жандармерию и Службу безопасности полетов. Обошлось без пострадавших. Военные занялись оценкой причиненного ущерба и приведением территории в порядок.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для польской армии: в небо над республикой поднимали авиацию. В Польше пожаловались, что сделать это пришлось из-за активности ВС России на Украине.

Вертолеты Ураган Польша

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