Йеменские хуситы атаковали авианосец США в Красном море

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Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что удар нанесли баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, «Ансар Аллах» также атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море.

Ранее сообщалось, что «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море. По данным американских СМИ, такое решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Авианосец и сопровождающие его эсминцы перебазируются в Средиземное море.

Сменить «Эйзенхауэра» в Красном море может другой авианосец ВМФ США - «Гарри Трумэн».

На прошлой неделе хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу и двум танкерам. По словам представителя движения Яхья Сариа, все удары достигли своих целей.