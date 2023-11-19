Речь идет о корабле Galaxy Leader. По данным издания, хуситы захватили его в Аденском заливе.

Один из представителей «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что гражданские суда Израиля , которые окажутся в зоне досягаемости средств поражения хуситов, подвергнутся атаке.

До этого Сариа отчитался о нанесении ракетного удара по Израилю. Он предупредил о продолжении атак и объяснил, что решение связано с операцией ЦАХАЛ в секторе Газа.

Позже посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна не воюет с Йеменом. ЦАХАЛ ведет боевые действия только против палестинского движения ХАМАС.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось утром 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским территориям. В ответ ЦАХАЛ приступил к контртеррористической операции «Железные мечи» и стал атаковать объекты в секторе Газа.