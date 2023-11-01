Йемен сообщил о ракетных ударах по Израилю

Он предупредил, что военнослужащие выпустят партию ракет и БПЛА по территории соседней страны. Он также отметил, что Йемен принял решение нанести удары в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня», - указал Яхья Сари в соцсети.

По информации издания, ЦАХАЛ подтвердил серию «воздушных угроз», но не сообщил, кто именно их нанес. По данным газеты, высокопоставленный чиновник из минобороны США подтвердил, что израильские военные перехватили ракеты, запущенные из Йемена. Их дальность действия составляла около 1200 миль.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные уничтожили свыше 11 тысяч военных целей в секторе Газа с 7 октября. Армия Израиля продолжила выполнение антитеррористической операции в палестинском анклаве.