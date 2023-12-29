29 декабря 2023, 20:54

«Яйца есть? Надо Путину перекинуть». Лукашенко поручил поделиться с Россией яйцами

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на открытии нового торгового центра в Минске, где представлены товары местных производителей. Там он пообщался с директором Витебской бройлерной птицефабрики Анной Норкус. Подробности опубликовало БелТА.

В фирменном магазине птицефабрики Лукашенко спросил гендиректора, есть ли на предприятии яйца, памятуя о просьбе президента России Владимира Путина поделиться этим продуктом «Яйца есть? Надо Путину перекинуть», - заявил Лукашенко, получив положительный ответ.

«Мы им помогаем, но им все мало», - ответила Норкус.

Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в первом полугодии 2024 года. Принятая мера позволит ввезти в Россию около 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Продукты
29 декабря 2023, 19:59
МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан» из перечня запрещенных организаций
РИА «Новости»
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В Министерстве иностранных дел России поддержали решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* из перечня террористических организаций. Благодаря этому Афганистан выйдет из изоляции и станет более стабильным регионом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», - отметила она.

По словам Захаровой, это позволит создать новые возможности для обеспечения гуманитарной помощью афганского народа.

В МИД также предположили, что решение Астаны ускорит межафганское примирение и положительно скажется на ситуации в стране.

Политсоветник Сергей Маркелов также заявил, что Казахстан пошел по пути РФ, приняв решение о «Талибане»*. По его словам, история с «Талибаном»* не так однозначна, как, например, с палестинским движением ХАМАС или ливанской шиитской организацией «Хезболла».

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Казахстан Мария Захарова МИД РФ Москва 2023
29 декабря 2023, 15:35
Хавьер Милей официально отказался от участия Аргентины в БРИКС
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Аргентинский президент Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщил телеканал TN.

Глава южноамериканского государства написал об этом в письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Он уточнил, что не считает уместным участие Аргентины в БРИКС в данный момент.

Милей также сообщил о своем решении премьер-министру Индии Нарендре Моди , президенту Бразилии Луле да Силве и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что многие страны Латинской Америки сохранили интерес к БРИКС , несмотря на позицию Аргентины. Установить партнерские связи с организацией хотят около 30 государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расширение БРИКС «холодным душем» для Запада. Некоторые страны решили развиваться, опираясь на международное право, добавила дипломат. В расширенном составе БРИКС заработает с 1 января 2024 года.

Аргентина Россия Владимир Путин БРИКС
29 декабря 2023, 12:18
Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту секретный космоплан американских военных
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Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан Х-37В Космических сил Соединенных Штатов. Трансляцию вели на сайте компании SpaceX.

Запуск произвели с космодрома в центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 04:07 по московскому времени).

Космоплан Х-37В представляет собой один из самых секретных военных проектов США. Цели этой миссии строго засекречены. Американские космические силы рассчитывают, что аппарат проведет широкий спектр экспериментов и испытаний.

Это седьмой полет космоплана, но раньше его запуск осуществляли с помощью ракеты Falcon 9 и аппаратов Atlas V компании Space X.

В ноябре фирма американского бизнесмена Илона Маска запустила во второй испытательный полет космический корабль Starship на ракете-носителе Super Heavy. Во время первого испытательного полета в апреле двигатель аппарата нанес урон стартовой площадке. К осени SpaceX улучшила систему ее защиты.

США Ракеты SpaceX
29 декабря 2023, 09:55
«Болезненный зуд военачальников». Сенатор ответил на призыв Нидерландов готовиться к войне с Россией
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Нидерланды присоединились к призыву других небольших европейских стран готовиться к якобы вероятной войне с Россией. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал такие заявления болезненным зудом военачальников. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«И главком вооруженных сил Нидерландов [Мартин Вийнен] туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - заявил он.

Сенатор обратил внимание на то, что зачастую чем меньше страна, тем яростней она рвалась в бой. Алексей Пушков заявил, что от таких государств ничего не зависело и не им принимать решение о боестолкновении.

По его мнению, власти таких стран, как Нидерланды, прекрасно понимали, что Россия не угрожала им. Именно поэтому, уверен сенатор, они позволяли себе делать провокационные заявления и принимать грозный вид, который никого не напугает.

Мартин Вийнен призвал набрать в армию больше резервистов и добровольцев. Он заявил, что нидерландскому обществу следует подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Международные отношения Войны Россия Нидерланды

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