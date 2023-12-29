«Яйца есть? Надо Путину перекинуть». Лукашенко поручил поделиться с Россией яйцами

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В фирменном магазине птицефабрики Лукашенко спросил гендиректора, есть ли на предприятии яйца, памятуя о просьбе президента России Владимира Путина поделиться этим продуктом «Яйца есть? Надо Путину перекинуть», - заявил Лукашенко, получив положительный ответ.

«Мы им помогаем, но им все мало», - ответила Норкус.

Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в первом полугодии 2024 года. Принятая мера позволит ввезти в Россию около 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт.