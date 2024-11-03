03 ноября 2024, 11:43

Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 14%

Global Look Press
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Продолжается голосование во втором туре выборов президента Молдавии. Явка на избирательных участках по состоянию на 11:30 по московскому времени превысила 14%, следует из данных ЦИК республики.

К этому часу в Молдавии проголосовали более 405 тысяч человек.

Во втором туре выборов участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов. В первом туре Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло - 25,98%.

Второй тур голосования стартовал утром 3 ноября. По словам оппозиционера Стояногло, в случае победы он собирается восстановить прямое авиасообщение между Молдавией и Россией.

Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 11:47
Отслаиваются ногти и кожа. Число подхвативших мощный вирус на турецких курортах выросло
Unsplash
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Число заразившихся опасным вирусом россиян в Турции выросло. Туристы, отдыхающие не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде, пожаловались на сильный жар, сообщил Telegram-канал Shot. По одной из версий, это может быть вспышка вируса Коксаки: у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.

Одна из семей попала в больницу в Анталье. Оба родителя и ребенок находятся под капельницами. Супруги с сыном отдыхали в отеле AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них поднялась температура, которая до сих пор не снижается, началась сильная слабость и появилась сыпь.

Другие отдыхающие из Москвы сообщили, что заразились в пятизвездочном отеле Sirene Belek еще летом, но до сих пор не восстановились. Чтобы сбить температуру, они принимали препараты с парацетамолом. Уже в Москве по признакам поняли, что это был вирус Коксаки. Слабость после болезни продолжалась еще около трех недель.

«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа», - рассказали они.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что вирус Коксаки обычно сопровождается повышенной температурой тела и мелкой сыпью. Другие симптомы - головная боль, тошнота и рвота, общее недомогание и боли в горле. Обычно вирус подхватывают в весенне-летний сезон, и, как правило, на курортах.

Как рассказал врач Павел Волчков, вирус Коксаки распространяется через выделения из носа, рта , а также через испражнения. Поэтому нужно тщательно мыть руки перед едой и стараться не питаться на улице в непроверенных местах. Но как отметил инфекционист Анатолий Альтштейн, вирусы Коксаки не дают больших эпидемий.

Отдых Турция Дети Болезни Врачи Вирусы
03 ноября 2024, 09:50
Второй тур выборов президента стартовал в Молдавии
Global Look Press
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В Молдавии стартовал второй тур выборов президента. Избирательные участки открылись по всей стране, сообщили на сайте ЦИК.

По его данным, явка к 08:30 (09:30 по московскому времени) составила 3,61%.

В посольстве в Москве очереди из желающих отдать свой голос выстроились рано утром 3 ноября, сообщил корреспондент РИА «Новости». Люди приехали на выборы, несмотря на холодную погоду и снег с дождем.

«Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду», - заявила одна из избирательниц.

Первый тур выборов президента Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава республики Санду заявила, что у силовиков якобы есть данные о попытке подкупа избирателей.

Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 07:26
Россиянина выслали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами
Unsplash
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Россиянина депортировали из Турции за то, что они сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве в Стамбуле.

Попавшая в кадр женщина написала заявление. Мужчину арестовали по подозрению в нарушении частной жизни.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», - заявили дипломаты.

Россиянин отправился на родину 2 ноября. До этого момента Генконсульство поддерживало контакт с семьей мужчины и турецкими властями.

Ранее сообщалось, что снимок сделал житель Санкт-Петербурга. Изначально мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам условно. Россиянин находился в миграционной тюрьме.

Фото Турция
03 ноября 2024, 01:31
Лавров заявил, что в БРИКС начали разработку альтернативных платежных систем
РИА «Новости»
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Страны БРИКС составили рекомендации по альтернативным платежным системам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с международной сетью TV BRICS.

Дипломат отметил, что этот вопрос поднимали во время саммита в Казани, также об этом говорили министры финансов и главы центральных банков.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», - сказал Лавров.

По словам министра, Бразилия в качестве следующего председателя БРИКС продолжит эту работу.

Ранее Лавров заявил, что попытки запада изолировать Россию и уменьшить ее роль на мировой арене обернулись крахом , на это указывает прошедший под председательством РФ саммит БРИКС. Дипломат подчеркнул, что большая часть мировых государств выбрала путь здравого смысла и не идут на поводу у западных лидеров.

Саммиты Казань Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ БРИКС

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