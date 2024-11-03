Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 14%

Число заразившихся опасным вирусом россиян в Турции выросло. Туристы, отдыхающие не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде, пожаловались на сильный жар, сообщил Telegram-канал Shot. По одной из версий, это может быть вспышка вируса Коксаки: у детей и взрослых через некоторое время появляется сыпь на ногах и руках.

Одна из семей попала в больницу в Анталье. Оба родителя и ребенок находятся под капельницами. Супруги с сыном отдыхали в отеле AKKA Hotels Antedon. По словам туристов, у них поднялась температура, которая до сих пор не снижается, началась сильная слабость и появилась сыпь.

Другие отдыхающие из Москвы сообщили, что заразились в пятизвездочном отеле Sirene Belek еще летом, но до сих пор не восстановились. Чтобы сбить температуру, они принимали препараты с парацетамолом. Уже в Москве по признакам поняли, что это был вирус Коксаки. Слабость после болезни продолжалась еще около трех недель.

«Через 10 дней стали ногти отслаиваться на руках и ногах. После того как гнойные волдыри прошли, на пятках также стала отслаиваться кожа», - рассказали они.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что вирус Коксаки обычно сопровождается повышенной температурой тела и мелкой сыпью. Другие симптомы - головная боль, тошнота и рвота, общее недомогание и боли в горле. Обычно вирус подхватывают в весенне-летний сезон, и, как правило, на курортах.

Как рассказал врач Павел Волчков, вирус Коксаки распространяется через выделения из носа, рта , а также через испражнения. Поэтому нужно тщательно мыть руки перед едой и стараться не питаться на улице в непроверенных местах. Но как отметил инфекционист Анатолий Альтштейн, вирусы Коксаки не дают больших эпидемий.