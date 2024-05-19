Яркий метеор заметили в небе над Португалией

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«В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу», - уточнили журналисты.

По данным издания, большую часть видеороликов засняли жители северных районов страны. Ночью спасатели получили сообщение о возможном падении объекта в Серре де Монтемуро. Прибывшие на указанную локацию специалисты ничего не нашли.

Тем временем на сайте Гражданской обороны сначала появилась информация о «падении метеорита» в Каштру-Дайри, но позже ее удалили.

Ранее в восточной части Германии упал небольшой астероид. Яркую вспышку небесного тела запечатлели камеры наблюдения.