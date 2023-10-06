Японского депутата выгонят из партии за поездку в Россию

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Дисциплинарный комитет оппозиционной партии 6 октября провел заседание и рекомендовал исключить Мунэо Судзуки. Окончательное решение примут 10 октября.

Будучи членом палаты советников и заместителем парламентской группы, депутат 1 октября поехал в Россию. По правилам партии «Общество обновления Японии» для выезда за границу депутаты должны заранее подать заявление. Мунэо Судзуки этого не сделал.

Он пробыл в России два дня, встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко и другими чиновниками, а 5 октября вернулся на родину. Комиссия признала его виновным в нарушении протокола, но не нашла доказательств другому обвинению - депутат якобы заявил во время визита, что рассчитывает на победу российских войск.

МИД Японии объявил, что продолжит антироссийскую санкционную политику. Новый министр Еко Камикава заявила, что правительство учтет свои национальные интересы.