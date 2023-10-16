Японский разработчик электроники Fujitsu начал ликвидацию бизнеса в России

Читайте нас в:

Юрлицо компании в России ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» ликвидируют в августе 2024 года. Fujitsu приостановила поставки продукции в РФ в 2022 году, но не заявляла ранее о своем уходе.

Российское юрлицо Fujitsu на 99% принадлежит нидерландской структуре Fujitsu Technology Solutions B.V. Компания продавала компьютеры, комплектующие к ним, а также комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий.

По мнению коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, японский бренд не стал популярным в России из-за его дороговизны и высокой конкуренции на рынке. Так, в 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24% по сравнению с предыдущим годом до 675 миллионов рублей.

Ранее СМИ сообщили, что китайская компания Haier вытеснила южнокорейскую Samsung с лидирующих позиций на российском рынке. Так, китайские производители заняли первые три места по продаже телевизоров в России с января по сентябрь 2023 года.