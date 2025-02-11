Японский премьер ужесточил риторику по вопросу Курил
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу южных Курильских островов, причем впервые за последние семь лет. Об этом сообщило издание «Хоккайдо Симбун».
«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», - сказал он.
Японский премьер заявил о планах закрепить за Токио острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. До этого в Японии были согласны на признание только двух из них.
Исиба также отметил, что кабмин стремится заключить мирный договор с Россией.
Такое заявление премьер страны сделал 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый День северных территорий.
До этого японский премьер извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на южных Курильских островах.
В конце 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова дала жесткий ответ Токио по Курильским островам, отметив, что единственный способ улучшить отношения между странами - признать существующие границы.