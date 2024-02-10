10 февраля 2024, 21:24

Японский политолог указал на важность интервью Путина Карлсону

РИА «Новости»
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Интервью президента России Владимира Путина западному журналисту Такеру Карлсону — первое с начала спецоперации на Украине. Оно стало важным этапом, заявил в беседе с РИА «Новости» японский специалист по России, политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

Интервью президента России Владимира Путина западному журналисту Такеру Карлсону - первое с начала спецоперации на Украине. Оно стало важным этапом, заявил в беседе с РИА «Новости» японский специалист по России, политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

«Я считаю, что нехватка диалога с Россией и недопонимание привели к этому конфликту. В этом смысле первое интервью западного журналиста с президентом Путиным было важным развитием», - подчеркнул политолог.

Японский профессор отметил также важность исторической справки, которую дал Путин в начале интервью. Российский глава развил теорию Руси, начиная с Рюриковичей. Симотомаи отметил, что для большей части аудитории это было трудно понять, но «это было важно».

Интервью Путина заставило запаниковать сторонников НАТО, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Мир, который строил Североатлантический альянс, рушится, блок готовится к войне.

Япония Войны Россия Интервью НАТО Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 20:20
Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
Global Look Press
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На атомной электростанции «Шинон» во Франции в ночь на субботу произошел пожар, работу двух ректоров остановили до дальнейших распоряжений. Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

Пожар разгорелся в энергоблоке № 3. Там загорелся главный трансформатор, причину возгорания установить пока не удалось. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидировали. По информации радиостанции, пожар произошел вне ядерной зоны, опасности для населения и окружающей среды нет.

Работу энергоблоков № 3 и № 4 временно остановили, АЭС некоторое время будет вырабатывать меньше электроэнергии. Французские специалисты ведут расследование причин пожара.

Ранее ЧП случилось на атомной электростанции «Цуруга» в Японии. На первом энергетическом блоке в месте турбинного отсека заметили дым.

Пожары Франция АЭС
10 февраля 2024, 19:47
Президент Венгрии подала в отставку
РИА «Новости»
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Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку. Об этом глава государства сообщила в эфире телеканала М1.

Венгерский лидер объяснила свое решение тем, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии человека.

В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того как выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в 2023 году удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя детского дома. Тот участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиционные партии призвали президента покинуть свой пост.

«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», - сказала Новак.

Венгерский лидер выступала за мирные переговоры по украинскому вопросу. По итогам аудиенции у папы римского Франциска Новак предрекла урегулирование конфликта.

Венгрия Отставки
10 февраля 2024, 19:25
США ударили по беспилотникам хуситов у побережья Йемена
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Американские военные ударили по надводным беспилотникам и крылатым ракетам хуситов в Йемене. Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении сказано, что американские военные 9 февраля с 03:00 по 21:40, обороняясь, совершили несколько ударов по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете.

Все объекты обнаружили в районах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Эту боевую мощь могли применить по кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе.

Хуситы взяли под контроль большую часть йеменского побережья Красного моря. Они уже предупреждали о планах разбомбить любые связанные с Израилем корабли, а также призывали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компании так и поступили, приостановив перевозки через Красное море.

Хуситы также выпустили три ракеты в сторону греческого сухогруза в Аденском проливе, нанеся ему небольшие повреждения. Одна из ракет взорвалась неподалеку от корабля, вторая - рухнула в море, а третью - сбил эсминец США.

США Взрывы Йемен
10 февраля 2024, 19:06
Саудовская Аравия призвала срочно созвать СБ ООН из-за штурма в Рафахе
Pxhere
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Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности Организация Объединенных Наций из-за возможной израильской военной операции в городе Рафахе. В МИД страны сообщили, что это последние убежище для сотен тысяч мигрировавших мирных жителей, сообщило РИА «Новости».

«Королевство Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по городу Рафаху в секторе Газа», - указано в сообщении министерства.

Саудовские дипломаты указали, что срочный созыв СБ ООН необходим. Нельзя допустить, чтобы Израиль «устроил гуманитарную катастрофу».

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что при израильских ударах в Газе погибли более 28 тысяч человек. Свыше 67,6 тысячи жителей - пострадали. США признали промах при реакции на обострение палестино-израильского конфликта.

Израиль Саудовская Аравия Военные ООН Конфликт Израиля и Палестины

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