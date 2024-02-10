Японский политолог указал на важность интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина западному журналисту Такеру Карлсону - первое с начала спецоперации на Украине. Оно стало важным этапом, заявил в беседе с РИА «Новости» японский специалист по России, политолог, профессор Университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

«Я считаю, что нехватка диалога с Россией и недопонимание привели к этому конфликту. В этом смысле первое интервью западного журналиста с президентом Путиным было важным развитием», - подчеркнул политолог.

Японский профессор отметил также важность исторической справки, которую дал Путин в начале интервью. Российский глава развил теорию Руси, начиная с Рюриковичей. Симотомаи отметил, что для большей части аудитории это было трудно понять, но «это было важно».

Интервью Путина заставило запаниковать сторонников НАТО, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Мир, который строил Североатлантический альянс, рушится, блок готовится к войне.