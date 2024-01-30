Японский политик назвал главу МИД страны «не очень красивой старушкой»

В ходе своего выступления Асо отметил прекрасный английский 70-летней Камикавы, а также ее дипломатические навыки и умение организовывать встречи с мировыми лидерами.

Политик подчеркнул, что до сих пор находится под впечатлением от поведения главы МИД во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года во время ее переговоров с коллегами из других стран.

«Она - новая звезда и может вдохновить на появление новых звезд в политике», - резюмировал Асо.

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава не оставила без внимания заявление политика, допустившего выпады в адрес ее возраста и внешности. Она подчеркнула, что ценит каждое мнение о себе, но свою главную задачу видит в продвижении интересов страны дипломатическим путем.

«Меня впервые избрали депутатом в 2000 году. С тех пор я усердно работаю над выполнением своей роли политика, и на этот раз я стала первой женщиной - министром иностранных дел примерно за 20 лет», - заявила Камикава.

Глава внешнеполитического ведомства Японии прославилась своим неформальным поведением во время осеннего саммита G7, который прошел в префектуре Осака. В своем выступлении, открывающем встречу, она предложила всем участникам обращаться к ней по имени , чтобы им было проще.