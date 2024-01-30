30 января 2024, 14:44

Японский политик назвал главу МИД страны «не очень красивой старушкой»

Global Look Press
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Работа действующего министра иностранных дел Японии Еко Камикавы понравилась бывшему премьер-министру Таро Асо, занимающему пост вице-президента Либерально-демократической партии. Но в своей похвальной речи политик использовал в адрес главы внешнеполитического ведомства термин «камимура» (старушка), а также заявил, что Камикава «не очень красива внешне». Об этом сообщила газета The Japan Today.

В ходе своего выступления Асо отметил прекрасный английский 70-летней Камикавы, а также ее дипломатические навыки и умение организовывать встречи с мировыми лидерами.

Политик подчеркнул, что до сих пор находится под впечатлением от поведения главы МИД во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года во время ее переговоров с коллегами из других стран.

«Она - новая звезда и может вдохновить на появление новых звезд в политике», - резюмировал Асо.

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава не оставила без внимания заявление политика, допустившего выпады в адрес ее возраста и внешности. Она подчеркнула, что ценит каждое мнение о себе, но свою главную задачу видит в продвижении интересов страны дипломатическим путем.

«Меня впервые избрали депутатом в 2000 году. С тех пор я усердно работаю над выполнением своей роли политика, и на этот раз я стала первой женщиной - министром иностранных дел примерно за 20 лет», - заявила Камикава.

Глава внешнеполитического ведомства Японии прославилась своим неформальным поведением во время осеннего саммита G7, который прошел в префектуре Осака. В своем выступлении, открывающем встречу, она предложила всем участникам обращаться к ней по имени , чтобы им было проще.

Япония
30 января 2024, 14:54
IBM вынудила удаленщиков вернуться в офисы
Global Look Press
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Корпорация International Business Machines обязала своих сотрудников хотя бы три дня в неделю работать из офисов, а не удаленно. Несогласным с новым подходом пригрозили увольнением, сообщило агентство Bloomberg.

Старший вице-президент корпорации Джон Грейнджер подписал новый меморандум, 16 января документ разослали сотрудникам. IBM обязала их к августу 2024 года переехать так, чтобы находиться не дальше 80 километров от офисов и хотя бы часть рабочей недели трудиться в очном формате.

По мнению руководства, гибкость в сочетании с личным взаимодействием улучшит работу с клиентами, повысит эффективность и привнесет больше инноваций.

«В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе не менее трех дней в неделю», - объявил представитель корпорации.

Исключение сделают только для тех, кто заступил на военную службу или заболел. Сотрудникам, которые не готовы вернуться с удаленки, пригрозили увольнением.

В России предлагали запретить айтишникам удаленную работу , но Минцифры выступило против ограничений. Министр Максут Шадаев заявил, что это преждевременно, ведь многие уехали из страны и продолжили на нее работать.

Работа
30 января 2024, 13:15
Кремль осудил обвинения Евросоюза против евродепутата Жданок
РИА «Новости»
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Ситуация с обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ не соответствует идеалам демократии. Россия это решительно осуждает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Мы это осуждаем решительно. <…> Это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, ситуация похожа на распространение маккартизма в Соединенных Штатах. Песков напомнил, что в свое время в США арестовывали и отправляли в тюрьмы органное количество людей по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ.

Жданок обвинили якобы в сотрудничестве с российским спецслужбами. Европарламент, по данным СМИ, начал расследование по этому делу.

В мае прошлого года Татьяна Жданок участвовала в митинге против сноса памятника Освободителям. За это депутата задержали в Риге.

Кремль Дмитрий Песков Европа Россия Евросоюз
30 января 2024, 12:32
Макрон отправился в путешествие на фоне кризиса во Франции
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон не отменил международные визиты и отправился в путешествие, пока в его стране разгорается кризис. Разбираться с проблемами глава государства оставил самого молодого во французской истории премьер-министра Габриэля Атталя, недавно занявшего пост. На это обратили внимание несколько французских изданий, включая газету Le Monde.

Макрон 25 января начал двухдневный визит в Индию, после которого в плане стояла поездка в Швецию. По данным Le Monde, в окружении президента полагали, что он сократит сроки путешествия из-за протестов фермеров во Франции, но этого не случилось. Перед вылетом из Индии вечером 26 января французский лидер «нашел время, чтобы посетить культовое место суфизма», пока Атталь «делал первые заявления, чтобы ответить на гнев фермеров», указали авторы публикации.

Газета Le Figaro еще до поездки Макрона отметила, что он отправляется за границу, пока премьер-министр пытается маневрировать и «оказывать знаки внимания» фермерам.

Издание Liberation описало ситуацию фразой «огромный разрыв на государственной верхушке». Авторы публикации отметили, что Атталя ждут «тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания» - французской нижней палаты парламента.

«А для Эммануэля и Брижит Макрон - тосты в компании короля [Швеции] Карла Густава XVI и королевы Сильвии», - указало издание.

Французские фермеры начали перекрывать автотрассы тракторами, стогами сена и кучами навоза, а также забрасывать административные здания навозом и отходами.

Протестующие потребовали признать важность их работы и выступили против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, а также роста цен на дизельное топливо.

Эммануэль Макрон Европа Франция
30 января 2024, 11:28
США не выведут войска из Сирии
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Власти США не выведут свои войска из Сирии. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявила первый заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

«Для начала позвольте мне прояснить ситуацию: мы не выводим войска из Сирии. События в Стамбуле показывают, что необходимо продолжать сотрудничество с Турцией в Сирии или Ираке», - заявила она.

Нуланд отметила, что США и Турции сейчас нужно стремиться к укреплению двухсторонних отношений.

«Это было видно во время атаки на церковь в Стамбуле, это было видно в случае с атакой на нашу военную базу в Иордании. Поэтому мы сильно нуждаемся друг в друге», - добавила первый заместитель государственного секретаря.

В воскресенье, 28 января, двое человек в масках напали на католическую церковь в Стамбуле , погиб один человек. Турецкие правоохранители задержали более 50 человек в рамках расследования дела.

США Сирия Военные

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