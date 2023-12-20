20 декабря 2023, 01:28

Японский министр озвучил сумму, которую его страна готова выделить Украине

РИА «Новости»
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Японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Судзуки рассказал об этом журналистам после встречи с главами центральных банков стран G7. При этом ранее японские власти предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и иную помощь на 7,6 миллиарда долларов (около 700 миллиардов рублей).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине. По его словам, это соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны.

Песков отмечал, что западные политики готовы пойти на любые ухищрения , чтобы убедить свои парламенты выделить деньги для Украины. В том числе они продвигают тезис о якобы исходящей от России угрозе.

Доллары США Япония Украина Деньги
20 декабря 2023, 01:46
Путина признали геополитическим победителем 2023 года
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», - написал американский журналист.

По мнению Бейкера, российский лидер смог добиться такого успеха по трем причинам. Во-первых, экономика России устояла перед западными санкциями. Во-вторых, украинское контрнаступление полностью провалилось. И, наконец, в-третьих, поддержка Украины со стороны США «дала трещину», а позиция Европы стала слабеть.

Ранее журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.

В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.

Запад Владимир Путин
20 декабря 2023, 01:14
Зеленский рассказал, как победа Трампа на выборах повлияет на Украину
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах нового лидера США негативно скажется на украинском конфликте. По его мнению, политика американских властей в такой ситуации переориентируется на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход боевых действий на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», - заявил Зеленский на пресс-конференции.

В том же выступлении Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» Украину и окажут стране обещанную ранее помощь.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в воровстве американских денег. По мнению предпринимателя, у киевских властей стимула завершать конфликт и заключать мирное соглашение, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Трамп-младший выразил уверенность, что вместо реальной помощи Украине США создают в стране класс олигархов, которые разворовывают американское финансирование.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Выборы президента США
19 декабря 2023, 23:30
Зеленский ответил, когда закончится конфликт с Россией
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, закончится ли противостояние с Россией в 2024 году. На пресс-конференции он заявил, что не уверен в этом.

«Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, прогнозы политологов и военных корреспондентов являются только предположениями, а не точными сведениями. Зеленский также отметил, что сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 других стран по «формуле мира». По его словам, как только она будет сформулирована, ее передадут в Москву.

Предновогоднюю пресс-конференцию Зеленского транслировали в социальных сетях и на украинском телеканале ICTV. На ней он поделился своими мыслями о возможных сроках окончания боестолкновений с Россией, а также о помощи США и европейских союзников, вхождения Украины в состав НАТО и вероятном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины задумались о переговорах с Россией.

Владимир Зеленский Россия Украина Конфликт на востоке Украины

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