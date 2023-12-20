Японский министр озвучил сумму, которую его страна готова выделить Украине

Судзуки рассказал об этом журналистам после встречи с главами центральных банков стран G7. При этом ранее японские власти предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и иную помощь на 7,6 миллиарда долларов (около 700 миллиардов рублей).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине. По его словам, это соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны.

Песков отмечал, что западные политики готовы пойти на любые ухищрения , чтобы убедить свои парламенты выделить деньги для Украины. В том числе они продвигают тезис о якобы исходящей от России угрозе.