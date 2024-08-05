05 августа 2024, 09:23

Японский индекс Nikkei упал более чем на 13% после открытия торгов

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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, который отслеживает динамику акций 225 крупнейших японских компаний, упал более чем на 13% в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Это связано с опасениями инвесторов по поводу возможной рецессии в США и укрепления иены по отношению к доллару. Согласно данным торгов, индекс снизился более чем на 4000 пунктов. Это стало исторически рекордным падением, превышающим показатели «черного понедельника» 1987 года, когда снижение составило максимум 3836,33 пункта.

На фоне произошедшего акции японских автопроизводителей также ощутимо упали: Toyota Motor потеряла 11,31%, Honda Motor - 11,89%, Mitsubishi Motors - 9,61%, Nissan Motor - 10,29%, а Suzuki Motor - 12,43%.

По состоянию на 08:27 по московскому времени, индекс Nikkei снизился на 11,81% и составил 31667,65 пункта.

Ранее сообщалось, что Минфин США принял решение продлить лицензии на операции с Мосбиржей до 12 октября.

Инвестиции Япония Экономика
05 августа 2024, 10:15
Курс биткоина резко обрушился
Unsplash
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Впервые за полгода курс биткоина опустился ниже 50 тысяч долларов. Он подешевел на 17%, сообщила онлайн-платформа Binance.

По данным на 10:00 курс биткоина составил 50 242 доллара. Произошло снижение на 17,28%.

Стоимость этой криптовалюты начала снижаться утром 4 августа. К 08:45 она достигла минимальной за день отметки в 57 298 долларов, а потом незначительно пошла вверх. Новый резкий обвал произошел 5 августа в 04:15, когда котировки опустились до 53 725 долларов. В течение четырех часов курс сохранялся примерно на одном и том же уровне, но к 09:35 опустился до 49 513 долларов.

В последний раз курс биткоина опускался ниже 50 тысяч долларов в феврале 2024 года. Binance зафиксировал 49 733 доллара 14 февраля в 03:00.

Госдума легализовала майнинг криптовалют и разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты в них.

Оба закона вступят в силу осенью.

Криптовалюты Курс валют Деньги
05 августа 2024, 09:53
Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 300
pxhere.com
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Число погибших в ходе беспорядков, продолжающихся в Бангладеш уже несколько недель, выросло по меньшей мере до 300 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По данным СМИ, в воскресенье, 4 августа, полиция зафиксировала рекордное за весь период протестов количество погибших в ходе потасовок - 94 человека, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов. Протесты и демонстрации в столице Бангладеш Дакке начались после старта «акции несотрудничества» с властями, которую объявила организация «Студенческое движение против дискриминации».

Позже полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим. В результате стрельбы пострадал один человек. По данным Telegram-канал Baza, причиной массовых протестов могла стать дорогая коза, которой сын местного чиновника похвалился в соцсетях.

Протесты
05 августа 2024, 09:15
Харрис опередила Трампа по уровню поддержки среди американцев
РИА «Новости»
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Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис обошла бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки среди населения. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Он провел соцопрос совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно результатам, Харрис поддержали 50% американцев, в то время как за Трампа согласились проголосовать 49% респондентов.

В том случае, если в президентской гонке будет участвовать третий кандидат - Роберт Кеннеди-младший, - за него проголосуют 2% избирателей. Республиканец получит 47% голосов, а Харрис - 50%, указали в издании.

Порядка 41% респондентов, выбравших кандидата от демократов, признались, что не хотят видеть Трампа на посту президента, поэтому отдали свое предпочтение его сопернице.

Ранее Харрис отказалась переносить дебаты на Fox News. Она подтвердила, что мероприятие состоится 10 сентября на канале ABC, как и планировалось. Кандидат в президенты добавила, что выступит даже в том случае, если Трамп не придет.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
05 августа 2024, 08:42
Стало известно о построенном в Израиле бункере для местного правительства
РИА «Новости»
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Служба безопасности Израиля создала в районе Иерусалима подземный бункер для лидеров страны. Об этом сообщил сайт Walla.

По информации издания, бункер построили, чтобы руководство спряталось от обстрела со стороны Ирана или Ливана. В укрытии можно находиться в течение длительного периода, добавил журналист Walla Бен Каспит.

В соцсети X он написал, что бункер оснастили средствами управления войскам и подключили к Генштабу армии обороны Израиля в Иерусалиме.

«Бункер <…> невосприимчив ко всем видам имеющегося оружия», - добавил Каспит.

Ранее в Тегеране израильские военные ликвидировали главу палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании.

Востоковед Семен Багдасаров спрогнозировал, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в большую войну в регионе. Он навал ликвидацию Хании «мощной пощечиной» Ирану прямо во время инаугурации президента. Эксперт отметил, что Израилю следует готовиться к удару с иранской стороны.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ливан

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