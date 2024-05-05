Японские ученые придумали препарат для роста новых зубов у людей

«В сентябре в Университетской больнице Киото начнутся клинические испытания первого в мире „лекарства для восстановления роста зубов“», - отметили авторы материала.

Первая фаза клинических испытаний продлится с сентября 2024 по август 2025 года. В исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. На втором этапе препарат проверят на детях, у которых с рождения отсутствуют более трех зубов.

При подтверждении безопасности лекарства его станут назначать пациентам с аплазией. Эта врожденная патология подразумевает отсутствие шести или более зубов.

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