Политик недавно побывал в Москве. Его визит в российскую столицу связан с желанием помочь японским рыбакам на Хоккайдо. Из-за проблем вокруг маяка на острове Сигнальный они не могут вылавливать морскую капусту в этом районе.

«[Японские] рыбаки считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», - подчеркнул Судзуки.

По его словам, многие японцы одобрили поездку в Россию. Визит в Москву, обратил внимание депутат, раскритиковали только недальновидные политики. Большинство понимает, что нужно налаживать добрососедские отношения с Россией, добавил собеседник агентства.