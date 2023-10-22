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Рыбаки с острова Хоккайдо пожаловались, что не могут больше заниматься рыболовным промыслом в привычных местах.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», - заявили собеседники издания.

Из-за ухудшившихся отношений Японии и России рыболовный промысел стал экономически невыгодным занятием на Хоккайдо, подытожили рыбаки. Из-за санкций им придется ехать в район полуострова Немуро - в связи с этим они призвали правительство компенсировать потери.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к налаживанию отношений с Японией. Он пошутил, что его разряд плотника поможет построить окно диалога с этой страной.