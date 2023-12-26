Японская компания отозвала всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»

Источники издания пояснили, что перспективы проекта после введения ограничений были неясными. Журналисты предположили, что из-за санкций Япония и другие страны пересмотрят планы закупок СПГ.

ООО «Арктик СПГ 2» - дочерняя компания «Новатэка» - попала в список американских санкций в конце осени. Mitsui - совладелец проекта «Арктик СПГ-2», который должны запустить в конце 2023 - начале 2024 года.

После объявления Минфина США о санкциях «Новатэк» предупредил партнеров о возникновении форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок с «Арктик СПГ 2». Через несколько дней зарубежные инвесторы , в том числе французская компания TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, сообщили о выходе из проекта.