14 мая 2024, 01:58

Японская фармкомпания вложит миллиарды в создание лекарства от болезни Альцгеймера

Freepik
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Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical подписала контракт со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по условиям которого должна вложить до 2,2 миллиарда долларов на создание препарата для борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщило РИА «Новости».

В соглашении прописано, что AC Immune получит 100 миллионов долларов в качестве аванса. Потом компания получит новые выплаты, если пройдет все ключевые шаги разработки препарата.

Takeda Pharmaceutical будет обладать правами на лицензирование потенциально первой активной иммунотерапии для сдерживания развития Альцгеймера.

Ранее Минздрав России зарегистрировал антибактериальный препарат против осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». В мире не нашли аналогов этого лекарства по механизму действия. Как сообщили в министерстве, вещество разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Болезни Лекарства Япония
14 мая 2024, 02:20
Байден запретил ввозить в США уран из России
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввозить в страну уран из России. Американский лидер утвердил принятый конгрессом документ, сообщила пресс-служба Белого дома.

Администрация Байдена уточнила, что президент подписал закон «об историческом ряде мер», которые якобы укрепят энергетическую и экономическую безопасность США. В Белом доме добавили, что сначала страна снизит зависимость от России в области ядерной энергетики, а затем и вовсе избавится от такой зависимости.

«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Это поможет обеспечить нашу энергетику для будущих поколений», - отметили в пресс-службе.

В Белом доме сообщили, что на новые мощности по обогащению урана в США выделили 2,72 миллиарда долларов.

Росатом ранее предупреждал о последствиях возможного запрета поставок урана из РФ. В госкорпорации назвали одобренный конгрессом закон политизированным.

США Законы Топливо Торговля Санкции Россия Джо Байден
14 мая 2024, 00:54
«Его даже жаль». Захарова ответила Сунаку на обвинения в ядерной эскалации со стороны РФ
РИА «Новости»
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Британский премьер-министр Риши Сунак отчаянно лжет, обвиняя Россию в одностороннем прекращении поставок энергоресурсов и нагнетании ядерной эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» - задалась вопросом дипломат.

Так она прокомментировала заявления Сунака на заседании аналитического центра Policy Exchange. Там министр Великобритании заявил, что действия России якобы привели к ядерной эскалации , а также оказали разрушительное воздействие на жизнь людей после прекращения поставок газа со стороны главы РФ Владимира Путина.

«По поводу „опасной ядерной эскалации“. Именно киевский режим, а не кто-то другой ведет обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС. Об этом знают все, включая МАГАТЭ», - написала Захарова.

Также дипломат прокомментировала слова Сунака об экспорте энергоресурсов. Она отметила, что российская сторона «ни на секунду не прекращала» поставки газа. При этом США сами запретили импорт углеводородов из РФ, а потом убедили это сделать страны G7 и Евросоюза.

США Великобритания Газ Мария Захарова Россия Риши Сунак
14 мая 2024, 00:33
Косатки набросились на судно с людьми в Гибралтарском проливе
Unsplash
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Стая косаток потопила корабль в Гибралтарском проливе, сообщила газета El País. По данным источников издания, необычная атака случилась вблизи берегов Марокко.

На 15-метровом корабле Alboran Cognac находились двое человек. Утром в воскресенье, 12 мая, стая примерно из 15 косаток протаранила судно. Оно получило пробоину, но еще могло оставаться на плаву.

Вскоре моряков, подавших сигнал бедствия, заметили с проходившего мимо танкера. Пострадавших взяли на борт, а подбитое судно доставили в Гибралтар, но оно все же пошло ко дну.

По мнению ученых, напавшие на Alboran Cognac относятся к субпопуляции косаток «Глэдис». В последнее время случаи нападения на корабли участились. В августе прошлого года эти китообразные напали на яхту в Португалии. Моряк в результате атаки не пострадал.

Стая косаток потопила корабль в Гибралтарском проливе, сообщила газета El País. По данным источников издания, необычная атака случилась вблизи берегов Марокко.

Корабли Европа Животные
13 мая 2024, 23:20
Военные Польши потеряли снайперскую винтовку во время учений
Freepik
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Военные Польши потеряли снайперскую винтовку в ходе учений. Об этом рассказали в войсках территориальной обороны, передало РИА «Новости».

«В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия - винтовки BOR (оружие польского производства калибра 7,62 миллиметра - прим. ред.)», - сказано в публикации.

С момента исчезновения бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны активно искали утерянную винтовку. Также разъяснительную работу начала военная полиция и Служба военной контрразведки.

Военнослужащие допустили криминальный след в случившемся, в том числе ее кражу.

Ранее стало известно, что ВС Великобритании с 2018 года лишились некоторых вооружений - их украли или потеряли. Среди техники оказались ракетные установки, пулеметы GPMG, штурмовые винтовки SA-80 и тысячи снарядов.

Военные учения Военные Оружие Польша Полиция

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