Японская фармкомпания вложит миллиарды в создание лекарства от болезни Альцгеймера

В соглашении прописано, что AC Immune получит 100 миллионов долларов в качестве аванса. Потом компания получит новые выплаты, если пройдет все ключевые шаги разработки препарата.

Takeda Pharmaceutical будет обладать правами на лицензирование потенциально первой активной иммунотерапии для сдерживания развития Альцгеймера.

Ранее Минздрав России зарегистрировал антибактериальный препарат против осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». В мире не нашли аналогов этого лекарства по механизму действия. Как сообщили в министерстве, вещество разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.