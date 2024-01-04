04 января 2024, 13:31

Японская авиакомпания оценила убытки после столкновения самолетов в аэропорту Токио

Global Look Press
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Убытки авиаперевозчика Japan Airlines после столкновения принадлежащего ей авиалайнера с самолетом береговой охраны обойдутся в 100 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В компании отметили, что потерю самолета покроет страховая фирма.

ЧП в аэропорту Ханэда в пригороде Токио произошло 2 января. Самолет Airbus A350 обуглился полностью, уцелели только крылья.

По информации источника, это первый случай, когда лайнер такого типа выгорел после авиакатастрофы. При создании модели задействовали современные материалы, в частности пластик, который усилили специальным углеродным волокном.

В момент столкновения самолетов на борту Airbus A350 были 379 человек, все они успели своевременно покинуть салон. Из второго лайнера погибли пять из шести находившихся на борту.

Следствие пришло к выводу, что самолет береговой охраны Японии использовал посадочную полосу без разрешения со стороны диспетчера.

Япония Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
04 января 2024, 14:31
Названа причина отключения российских каналов в Казахстане
РИА «Новости»
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Отключение некоторых российских телеканалов на территории Казахстана связано с большими долгами со стороны местного оператора. Об этом изданию «Власть» сказала официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.

«Контракт на трансляцию на 2024 год не подписали из-за задолженности местного оператора перед правообладателем. В связи с этим мы оказались вынуждены отключить показ. На протяжении года мы предупреждали об этом», - сообщила она.

В среду, 3 января, оператор спутникового вещания TVCOM исключил свыше 10 российских телеканалов из сетки вещания в Казахстане. Среди них «Первый канал СНГ», «О!», «Бобер», «Карусель», «Победа», «Музыка Первого», «Дом кино Premium», «Телекафе», Дом Кино», «Время: далекое и близкое» и другие.

Сам оператор объяснил свои действия снижением интереса телезрителей к вещанию, потому что информацию они получают в основном в социальных сетях.

Казахстан Россия Телевидение
04 января 2024, 14:09
Повысить ставки. США призвали нанести удар по Ирану
РИА «Новости»
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США необходимо поднять ставку и атаковать военные объекты в Иране. Об этом в материале для агентства Bloomberg написал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, американская сторона уже предприняла меры против йеменских хуситов, однако они не прекратили атаки. Теперь США нужно поднять ставки и нанести удар по целям в Иране.

«Мне кажется, что американской администрации придется ответить хуситам более агрессивно. Это означает, что преследование иранских прокси-сил приведет к эскалации напряженности», - отметил бывший главком европейских сил НАТО.

Ставридис также предположил, что в этом случае конфликт распространится на всю территорию Ближнего Востока.

«Нужно официально заявить Ирану о вероятности ударов по его территории, после чего проводить нарастающие атаки. Одними из первых объектов стали бы морские платформы в Аравийском море и Персидском заливе», - добавил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывал военное руководство страны отказаться от прямой конфронтации с США. Об этом он заявил после теракта на кладбище в Кермане, где погибли 95 человек.

США Военные Иран
04 января 2024, 12:41
Трампа и Клинтона упомянули в деле финансиста Эпштейна
Global Look Press
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов с именами фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Среди них оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд. Об этом сообщило издание Axios.

Документы, о которых идет речь, касаются гражданского иска против близкой подруги Эпштейна - бывшей светской львицы Гислейн Максвелл, осужденной на 20 лет тюрьмы. В декабре 2023 года окружной суд США принял решение раскрыть после 1 января большую часть документов, где под псевдонимом «Джей Доу» скрыли 187 фигурантов дела.

Среди них оказался уже известный модельный агент Жан-Люк Брюнель, умерший во время судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми. Своей вины он так и не признал.

В числе других известных фигур - бывший президент США Билл Клинтон. Его имя упомянули более 50 раз, но в документах нет никаких доказательств вины политика. В расшифровке одного из заседаний сторона обвинения заявила, что Эпштейн утверждал о заинтересованности Клинтона молодыми девушками.

Пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья на вопрос журналистов пояснила что речь идет о заявлении 2019 года. Оно появилось практически сразу после ареста финансиста по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Уренья подчеркнула, что Клинтон ничего не знал о делах Эпштейна, не разговаривал с ним более 10 лет и никогда не бывал на ранчо финансиста в штате Нью-Мексико или резиденции во Флориде.

Имя еще одного президента США Дональда Трампа, как следует из документов, упомянул в ходе процесса один из свидетелей. По его словам, во время остановки в Атлантик-Сити Эпштейн планировал позвонить Трампу.

Певец Майкл Джексон также упоминается в документах в свидетельских показаниях. Неназванный участник судебного заседания заявил, что встречал исполнителя в доме Эпштейна в Палм-Бич. Иллюзионист Дэвид Копперфильд присутствовала на одном из ужинов в доме финансиста. Но заявившие об этом никакого предосудительного поведения фокусника не обнаружили.

Финансист Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии обвинения, он привлекал в проституцию несовершеннолетних девочек и давил на свидетелей.

Еще в 2008 году финансист признал себя виновным в организации проституции в суде штата Флорида в обмен на иммунитет от федерального преследования.

США Суд Дональд Трамп Джеффри Эпштейн
04 января 2024, 12:26
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 78
Global Look Press
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Глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции, которую транслировали все телеканалы страны, подтвердил гибель 78 человек в результате серии мощных землетрясений. По его словам, 29 человек получили серьезные травмы, 231 человек — легкие.

«Шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком», - добавил Кисида.

По данным телеканала NHK на 4 января, число погибших составило 80 человек. Больше всего жертв в Вадзиме - 48. В среду, 3 января, в центрах эвакуации находились около 33 тысяч человек, им не хватает еды и воды.

Землетрясение, произошедшее 1 января 2024 года, стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года. Приборы зафиксировали толчки магнитудой от 5,4 до 7,6. Они привели к обрушению до 50 зданий в префектуре Исикава.

Накануне в этой же префектуре произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.

Землетрясения Япония

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