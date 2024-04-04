Японию заподозрили в желании разместить военных на Филиппинах

Государства обсудили дислокацию военных на ротационной основе. По словам дипломата, Япония и Филиппины подпишут документ о сотрудничестве в ближайшее время.

«Это то, что мы уже обсуждали в прошлом, и мы продолжим рассматривать это снова в рамках сотрудничества между нашими странами», - указал Ромуальдес.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов рассказал, что наращивание военного потенциала Японии вызывает опасение у других стран региона. Он также прокомментировал слова японского министра обороны Минору Кихары о планах создать истребитель. По мнению востоковеда, это решение может дестабилизировать политическую атмосферу в Восточной Азии.