Японию призвали пересмотреть враждебный к России курс

«Администрация Кисиды совершила недальновидный выбор в пользу конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины, что привело к ухудшению российско-японских отношений», - сказал он.

По словам дипломата, отношения России и Японии могут вернуться на прежний уровень только после конкретных шагов со стороны Токио.

Ранее Россия направила протест японскому посольству в РФ из-за планов провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. В МИД отметили, что рассматривают такие действия как потенциальную угрозу для страны.