Японию напугала возможность разработки нового топлива для ракет КНДР
Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты может привести к повышению возможностей неожиданного удара. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, сообщило издание Kyodo.
«Мы внимательно следим и ведем сбор информации и анализ по военным действиям Северной Кореи, включая признаки проведения ракетных пусков», - добавил он.
Мацуно отметил, что Япония ожидает провокаций со стороны КНДР, в том числе ядерные испытания. По его словам, японское правительство выражает озабоченность в связи с возможностью подобных действий со стороны Северной Кореи.
Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров указал на увеличение риска ядерного конфликта на Корейском полуострове. Он сообщил, что США продолжают наращивать военную активность в регионе. Дипломат напомнил, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с ядерным оружием.