15 ноября 2023, 08:15

Японию напугала возможность разработки нового топлива для ракет КНДР

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Разработка Северной Кореей твердотопливной ракеты может привести к повышению возможностей неожиданного удара. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, сообщило издание Kyodo.

«Мы внимательно следим и ведем сбор информации и анализ по военным действиям Северной Кореи, включая признаки проведения ракетных пусков», - добавил он.

Мацуно отметил, что Япония ожидает провокаций со стороны КНДР, в том числе ядерные испытания. По его словам, японское правительство выражает озабоченность в связи с возможностью подобных действий со стороны Северной Кореи.

Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров указал на увеличение риска ядерного конфликта на Корейском полуострове. Он сообщил, что США продолжают наращивать военную активность в регионе. Дипломат напомнил, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с ядерным оружием.

Северная Корея Япония
15 ноября 2023, 09:03
Байден сравнил слова Трампа с выступлениями нацистов
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На встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Сан-Франциско президент США Джо Байден сравнил высказывания предшественника Дональда Трампа с выступлениями германских нацистов. Об этом сообщил ТАСС.

Байден прокомментировал статью в газете The New York Times. В ней шла речь о том, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году Трамп соберется использовать свое положение «для мести и возмездия».

«Он собирается <…> уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке. <…> Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы [прошлого столетия]», - сказал Байден.

Также он напомнил фразу Трампа об «отравленной крови» США. По мнению Байдена, это высказывание похоже на то, что говорили в нацистской Германии.

Американский президент добавил, что в США устали от Трампа. При этом сам бизнесмен «не устает проигрывать».

По словам журналиста Бенгта Нурборга, возвращения Трампа на пост главы Соединенных Штатов боятся власти Украины. А среди тех, с кем предприниматель общается, нарастает усталость от украинского конфликта.

США Дональд Трамп Джо Байден
15 ноября 2023, 08:36
«Под огонь попадают беспомощные люди». США осудили авиаудары по больнице в Газе
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Администрация Соединенных Штатов не поддерживает нанесение Израилем авиаударов по больнице в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома, написало агентство Reuters.

«Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь», - сказали в СНБ.

Израильская армия приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа в ночь на 15 ноября. Внутри медучреждения слышны взрывы и стрельба. Как объясняла израильская сторона, это рейд против боевиков ХАМАС, военные призывают их сдаться.

«Операция основана на разведывательной информации и оперативной необходимости. Операция не направлена ​​на причинение вреда пациентам, медицинскому персоналу и гражданским лицам, находящимся в больнице», - передавали в пресс-службе израильской армии.

Операции предшествовала попытка эвакуировать пациентов из больницы, для этого открыли специальный проход. Руководство больницы было заранее проинформировано, указано на сайте ЦАХАЛ. В больницу планируют передать инкубаторы, медицинское оборудование и детское питание.

По данным Израиля, передавало Reuters, у ХАМАС есть командный центр под «Аль-Шифой», радикалы используют больницу и туннели под ней для сокрытия военных операций и удержания заложников. Палестинское движение это отрицает.

Армия обороны Израиля перейдет к следующей фазе военной операции в секторе Газа через несколько недель. Постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан, добавил, что молится, чтобы это закончилось быстрее.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 07:55
Развязывание конфликта на Украине назвали самым глупым решением Байдена
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Развязывание конфликта на Украине стало самой глупой ошибкой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. На это указал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Самым глупым решением администрации Байдена и конгресса стала Украина. Этот конфликт проигран, украинская нация уничтожается», - посетовал он.

Макгрегор констатировал, что ВСУ потеряли сотни тысяч военнослужащих.

Ранее он отмечал, что конфликт фактически окончен, но США «не дают ему умереть» и создают иллюзию того, что «в Киеве происходит что-то хорошее».

По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Байден по-прежнему верит в то, что Украина способна вернуть утраченные территории. Кирби признал, что ВСУ не достигают в контрнаступлении «того прогресса, которого хотели бы», однако это американский лидер все еще настроен оптимистично. США продолжат обеспечивать Украину военной поддержкой, пока погода не ухудшила для ВСУ условия на поле боя еще сильнее.

США Украина Джо Байден
15 ноября 2023, 07:53
Тысячи человек в Вашингтоне вышли на демонстрацию в поддержку Израиля
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В Вашингтоне на центральном бульваре прошла массовая акция в поддержку Израиля. Тысячи американцев выступили против действий палестинского движения ХАМАС, сообщил ТАСС.

Митингующие в одежде цвета израильского флага и со звездой Давида собрались около монумента Джорджу Вашингтону и напротив здания Капитолия. Они пронесли по центральному бульвару транспаранты с призывами освободить заложников, поддержать Израиль в конфликте с Палестиной, уничтожить ХАМАС и не допустить прекращения огня в секторе Газа.

«Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму», - заявил представитель организации Jewish Federations of North America.

За демонстрацией следили полицейские патрули. По информации агентства, акция прошла без происшествий.

В Берлине, Бангкоке и других городах по всему миру прошли пропалестинские акции. Их участники призывали к погромам. Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал такие митинги новым видом антисемитизма.

США Израиль Вашингтон Митинги

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