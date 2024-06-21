Япония значительно расширила антироссийские санкции

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«В соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом о валютном обмене и внешней торговле», - заявила пресс-служба.

Персональные санкции затронули бизнесменов и сотрудников Центризбиркома, в общей сложности в черный список попали 11 человек. В Японии заморозят активы секретаря ЦИК Наталии Будариной, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и других россиян.

Экспорт товаров из Японии запретили концерну «Вега», особой экономической зоне «Алабуга», компаниям ID-Solution, «Девайс Консалтинг», «ОрелМеталлПолимер» и другим. Кабмин постановил заморозить активы таких юрлиц, как «Авиационный комплекс имени Илюшина», МПК «Миландр», «Туполев», «Уральский завод транспортного машиностроения» и другие.

В Евросоюзе начался процесс согласования 14-го пакета антироссийских санкций. Чиновники решили ограничить доходы России в сфере энергетики и закрыть доступ к технологиям.