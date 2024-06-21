21 июня 2024, 07:36

Япония значительно расширила антироссийские санкции

РИА «Новости»
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Правительство Японии ввело дополнительные санкции против 11 физических и 41 юридического лица из России. О расширении черного списка объявил МИД страны.

«В соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом о валютном обмене и внешней торговле», - заявила пресс-служба.

Персональные санкции затронули бизнесменов и сотрудников Центризбиркома, в общей сложности в черный список попали 11 человек. В Японии заморозят активы секретаря ЦИК Наталии Будариной, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и других россиян.

Экспорт товаров из Японии запретили концерну «Вега», особой экономической зоне «Алабуга», компаниям ID-Solution, «Девайс Консалтинг», «ОрелМеталлПолимер» и другим. Кабмин постановил заморозить активы таких юрлиц, как «Авиационный комплекс имени Илюшина», МПК «Миландр», «Туполев», «Уральский завод транспортного машиностроения» и другие.

В Евросоюзе начался процесс согласования 14-го пакета антироссийских санкций. Чиновники решили ограничить доходы России в сфере энергетики и закрыть доступ к технологиям.

Япония Санкции Россия Экономика
21 июня 2024, 07:54
Ядерные боеголовки США еще не появились в Великобритании — ICAN
Unsplash
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Размещение американских ядерных боеголовок в Великобритании потребует длительной подготовки. Этот процесс уже запустили, но оружие еще не поставили, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто», - сказал он.

Бернетт заявил, что Великобритания с 2021 года закрылась в вопросах ядерного оружия. Информация о его количестве и совершенствовании стала непрозрачной.

Ядерный арсенал США развернули в пяти странах Европы. Представитель ICAN сообщил, что американские военные занялись заменой этого оружия на более новое. Бернетт сказал, что об этом узнали по перемещениям авиации.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил об увеличении количества ядерных боеголовок в мире. По оценкам ученых, ядерные державы продолжили улучшать и расширять свои арсеналы.

Ядерное оружие США Великобритания
21 июня 2024, 07:27
Бастрыкин оценил отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
РИА «Новости»
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Отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда говорит о многом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», - отметил он.

В конце мая с подобным заявление выступило министерство иностранных дел Германии. Дипведомство отказалось признавать блокаду Ленинграда геноцидом. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это аморальным и заявила, что такое решение властей ФРГ вызывает отвращение. Она подчеркнула, что немецкое руководство привыкло смеяться при слове «геноцид».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР. Он подчеркнул, что блокада Ленинграда остается одной из самых болезненных тем.

Германия Мария Захарова Россия Следственный комитет России Блокада Ленинграда
21 июня 2024, 06:38
Американский бомбардировщик перебросили на остров Гуам
РИА «Новости»
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США отправили на остров Гуам в западной части Тихого океана бомбардировщик, который примет участие в текущих миссиях военных. Об этом сообщила пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования Пентагона.

«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий», - заявили военные.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer использовали для прорыва системы ПВО противника, доставки крылатых ракет и прикрытия. В январе один такой самолет разбился во время тренировочного полета на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте. Члены экипажа успели катапультироваться.

Гуам входит в архипелаг Марианские острова и имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. На нем находятся военно-морская база Апра-Харбор и авиабаза Андерсен.

Пентагон также увеличил стоимость контракта с оружейной корпорацией Lockheed Martin. К 2028 году она произведет партию систем залпового огня.

США Авиация Истребители
21 июня 2024, 03:39
Медведь ворвался в палатку и порвал лицо американке
Freepik
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Черный медведь-барибал вломился в палатку к туристке и покалечил ее. После этого на Аляске пришлось закрыть два палаточных кемпинга, сообщило Anchorage Daily News.

Нападение произошло в долине Портейдж в ночь на пятницу, 14 июня. Ночевавшие в палатке мужчина и женщина проснулись от того, что медведь рвал тент. Хищник успел порвать лицо американки, после чего убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с травами. В Департаменте охраны рыбных и природных ресурсов Аляски заявили, что в палатке туристов не было еды, поэтому мотивы нападения хищника непонятны.

Другой медведь несколько месяцев следил за домом пожилой американки в Калифорнии, прежде чем напасть на женщину.

Дикое животное набросилось на американку, когда она спала и убил ее. Для безопасности погибшая установила стальные решетки на окнах своего дома, но они не помогли остановить медведя.

США Медведи Женщины Животные Калифорния

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