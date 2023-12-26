Япония захотела возобновить соглашение с Россией по Курилам
Очередные межправительственные консультации по вылову рыбы в районе Курильских островов не провели и квоту не согласовали. Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что ее страна рассчитывает добиться возобновления переговоров и соглашения о рыбном промысле. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», - сказала она.
Министр заявила, что японская сторона пыталась на разных уровнях согласовать с Россией проведение консультаций и возобновление рыбного промысла. По словам Еко Камикавы, положительной реакции не последовало.
Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов заключили 21 февраля 1998 года. Каждый год на межправительственных консультациях утверждали квоту на вылов рыбы. В январе 2023 года МИД России объявил посольству Японии, что дату очередной встречи согласовать не смогли.
Рыболовный промысел Японии пострадал из-за антироссийских санкций. Рыбаки потребовали, чтобы правительство компенсировало им затраты.