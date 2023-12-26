26 декабря 2023, 11:03

Япония захотела возобновить соглашение с Россией по Курилам

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Очередные межправительственные консультации по вылову рыбы в районе Курильских островов не провели и квоту не согласовали. Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что ее страна рассчитывает добиться возобновления переговоров и соглашения о рыбном промысле. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», - сказала она.

Министр заявила, что японская сторона пыталась на разных уровнях согласовать с Россией проведение консультаций и возобновление рыбного промысла. По словам Еко Камикавы, положительной реакции не последовало.

Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов заключили 21 февраля 1998 года. Каждый год на межправительственных консультациях утверждали квоту на вылов рыбы. В январе 2023 года МИД России объявил посольству Японии, что дату очередной встречи согласовать не смогли.

Рыболовный промысел Японии пострадал из-за антироссийских санкций. Рыбаки потребовали, чтобы правительство компенсировало им затраты.

Дипломатия Япония Международные отношения Россия
26 декабря 2023, 10:53
Американский разведчик рассказал о раскрытой сети агентов ЦРУ в Китае
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Китайская разведка смогла раскрыть агентурную сеть Центрального разведывательного управления США в КНР. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал американский разведчик.

Источник издания отметил, что раскрытие агентурной сети повлекло за собой ряд последствий. По его словам, США не смогли ничего узнать о планах председателя КНР Си Цзиньпина по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню.

«Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», - указал американский разведчик.

Он добавил, что всего в Китае с 2010 по 2012 год китайская сторона разоблачила около 20 американских агентов. Сотрудник ЦРУ также сообщил, что США ставят китайский вопрос выше, чем конфликт на Ближнем Востоке или ситуацию на Украине, поэтому власти стремятся любым способом собрать информацию о планах руководства КНР.

Ранее американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет страны. Согласно документу, на противостояние с Китаем США выделят 11,5 миллиарда долларов.

Разведка США Китай
26 декабря 2023, 08:48
«Страны может не стать». Сербию призвали защитить волю своего народа
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Власти Сербии должны защитить волю своего народа. Сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, США и ЕС разворачивают в Сербии «хорошо известный сценарий», к которому прибегают, когда в других государствах не получается привести к власти «своих марионеток». Заявляется о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, ситуация «раскачивается извне», людей подталкивают к протестам. Любое стремящееся к суверенитету государство сталкивается с этим, продолжил Володин.

Он напомнил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего лидера Сербии Александра Вучича - люди не поддержали «тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель». При этом представители парламентской ассамблеи ОКДБ были на выборах наблюдателями и не нашли нарушений.

В основе суверенитета - право жителей самостоятельно планировать будущее своей страны, констатировал спикер Госдумы.

«В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать», - подчеркнул Вячеслав Володин.

О том, что Запад действует в Сербии по уже известным «схемам и лекалам», накануне заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Госдума РФ Сербия
26 декабря 2023, 08:26
Япония в начале 2024 года обсудит с США экспорт ракет
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Япония и США начнут в начале 2024 года консультации по передаче американской стороне ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил телеканал NHK.

Армия Японии имеет на вооружении снаряды PAC-2, которые можно использовать для ликвидации самолетов и крылатых ракет, а также РАС-2 для перехвата баллистических ракет. Японская сторона предложит поставить их в США.

Власти Японии 22 декабря упростили правила для экспорта оружия, поэтому страна сможет отправлять за рубеж не только компоненты вооружений, но и ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и попросил руководство США поставить стране системы ПВО Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители. По его словам, вооружение поможет ВСУ «продвинуться на земле».

Зеленский заявил, что новый пакет помощи необходимо направить Украине как можно быстрее, несмотря на коррупцию в стране. Он также раскритиковал конгресс США за проволочки с согласованием поставок оружия.

США Ракеты Япония Оружие
26 декабря 2023, 08:02
«Я все еще здесь». Осужденный в России Уилан вновь пожаловался на бездействие США
РИА «Новости»
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Американец Пол Уилан, три года назад осужденный в России за шпионаж, снова заявил, что власти Соединенных Штатов не предпринимают усилий к его освобождению. Мужчина уверен, что президент США Джо Байден может вернуть его домой.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. <…> Я все еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», - обратился 53-летний Уилан к американскому лидеру через журналистов CBS.

Осужденный признался, что чувствует себя одиноким. Он добавил, что Байден «дважды решил оставить» его в тюрьме.

Пола Уилана задержали в 2018 году и обвинили в шпионаже в России в пользу американских спецслужб. По версии следствия, американец собирал в РФ секретные данные и пытался вербовать представителей Минобороны и ФСБ. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Уилан не признал вину.

В последнее время он уже жаловался журналистам на то, что его «бросили и предали» и все переговоры по его освобождению «идут по кругу».

США Джо Байден

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