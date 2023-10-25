Япония захотела оказать Украине небывалую до сих пор помощь

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По словам Кисиды, чтобы японские компании, в том числе и стартапы, могли поучаствовать в процессе восстановления и реконструкции , требуется поддержка со стороны властей.

«[Поэтому] правительство планирует оказать небывалую до сих пор помощь, в том числе - путем создания субсидируемых на 100% экспериментальных проектов», - пояснил премьер.

Конкретные результаты в этом направлении Кисида пообещал представить к 2024 году, когда запустят японско-украинскую конференцию по экономическому развитию и восстановлению.

К настоящему времени правительство Японии предоставило Украине различные виды помощи на общую сумму свыше 7,6 миллиарда долларов.