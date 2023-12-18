Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности
Северная Корея произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи, ракета полетела в сторону Японского моря.
Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«Согласно информации Минобороны Японии, вероятно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала», - сообщила служба безопасности на море.
Это второй пуск ракеты КНДР за минувшие сутки. Первую боеголовку запустили вечером 17 декабря. Ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море. Власти Японии осудили действия Северной Кореи и приступили к расследованию происшествия.