Япония ввела новые санкции против России

Среди физлиц в новый список попали гендиректор «АЛРОСЫ» Павел Маринычев, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО «ПСВ Технологии» Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Также в черный список занесли российские НПО Машиностроения, Алексинский химкомбината, а также другие НПО и предприятия.

Экспортные ограничения ввели против 22 компаний и организаций из России. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции. Кроме того, заморозка активов коснулась одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

Среди российских банков под санкциями оказались Тимер Банк, РФК-Банк и ЦМРБанк.

Помимо этого, Япония запретила экспорт в Россию используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, среди которых детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

Эти меры вступят в силу с 9 февраля.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден собирается заявить о новых антироссийских санкциях уже на этой неделе. Он решил сделать это до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.