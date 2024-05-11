Япония уничтожит более четырех миллионов доз просроченных лекарств от ковида

В министерстве пояснили, что фармацевтические компании сделали лекарства доступными для населения. Поэтому после понижения статуса коронавирусной инфекции с пандемического до сезонного заболевания государство прекратит выдачу бесплатных препаратов.

По данным журналистов, под уничтожение попадут таблетки Xocova производства Shionog, капсулы Lagevrio компании Merck и таблетки Paxlovid от Pfizer.

Авторы материала отметили, что больше половины лекарств так и не дошло до заболевших во время пандемии, так как правительство слишком долго не давало лицензии. Лекарство Paxlovid заболевшим отправляли редко: оно давало сильные побочные эффекты вместе с другими препаратами.

Введенные во время пандемии коронавирусной инфекции ограничения на въезд иностранцев Япония начала снимать во второй половине 2022 года. В сутки страна принимала не более 20 тысяч туристов, а для привитых двумя дозами вакцины и одним бустером отменили обязательное тестирование при въезде.