Япония указала на неизменность своей позиции по Курилам
Япония по-прежнему планирует провести с Россией мирные переговоры, центральной темой который является территориальная принадлежность четырех островов. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, сообщил ТАСС.
В Японии Курильские острова называют «северными территориями». К ним относятся Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
«Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, исконная территория нашей страны. В позиции правительства Японии изменений нет», - отметил Мацуно.
По его словам, в ближайшее время государство не планирует обсуждать с Россией мирный договор, но страна по-прежнему занимает последовательную позицию по этому вопросу.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой формулировку Японии о Курильских островах как о «незаконно оккупированных» территориях. Он отметил, что эти земли являются неотъемлемой частью России.